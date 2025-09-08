Qué dijo la prensa internacional sobre la derrota libertaria en las elecciones porteñas

Los medios de comunicación de todo el mundo informaron sobre la victoria del peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, Argentina, sobre el partido de Javier Milei. El Gobierno nacional perdió en seis de las ocho secciones electorales bonaerenses, entre ellas, las dos más importantes en términos de volumen de electorado: la Primera y la Tercera. Los principales medios del mundo hicieron eco de los resultados en los comicios.
Las reacciones fueron críticas hacia la gestión libertaria. Unos marcaron el impacto del escándalo de los audios y otros advirtieron sobre la "incertidumbre" del Gobierno rumbo a octubre.
-Financial Times: calificó la derrota como un "doloroso revés" para Milei, sugiriendo que los votantes cuestionan su programa de reformas y señalando el impacto negativo del escándalo de los audios.
-El País (España): destacó la amplia ventaja del peronismo y el papel de Cristina Kirchner, mencionando su situación judicial.
-El Mundo: describió la victoria peronista como "un duro golpe" para Milei, resaltando la "incertidumbre" que enfrenta su gobierno.
-La Repubblica: señaló que la derrota se produce en medio de un escándalo de corrupción que involucra a la hermana del Presidente, Karina Milei, y cuestionó las promesas de campaña de Milei.
-El País (Uruguay): consideró la derrota como "más dura de lo esperado" para el gobierno.
ABC (Paraguay): enfatizó la importancia del distrito electoral de Buenos Aires para las elecciones nacionales de octubre.
-O Globo: se centró en la reacción de Milei, quien admitió la derrota pero prometió acelerar las reformas.
-Folha de S. Paulo: afirmó que la imagen presidencial se ha visto afectada por los audios de corrupción y que Axel Kicillof busca posicionarse para el futuro.
-El Mercurio: describió la derrota como una "paliza" y señaló que el resultado amenaza el rumbo económico del gobierno.