Qué dijo la prensa internacional sobre la derrota libertaria en las elecciones porteñas

Los medios de comunicación de todo el mundo informaron sobre la victoria del peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, Argentina, sobre el partido de Javier Milei. El Gobierno nacional perdió en seis de las ocho secciones electorales bonaerenses, entre ellas, las dos más importantes en términos de volumen de electorado: la Primera y la Tercera. Los principales medios del mundo hicieron eco de los resultados en los comicios.