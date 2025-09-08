Secciones
Suscribite
Ingresar
Opinión
Columnas
Crónica de una muerte exagerada
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
AFP
Por
Daniel Dessein
Hace 1 Hs
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Elecciones 2025
Cristina Fernández de Kirchner
Javier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“En Tucumán, muchos jubilados le hemos dado el voto a Milei; pero ahora ya no”
Tras la derrota electoral en Buenos Aires, Milei convocó para hoy a una reunión de gabinete
Javier Milei reunió dos horas a su gabinete y crecen las versiones de cambios en el equipo
A 95 años del comienzo de la decadencia argentina
El fútbol como rehén: el precedente que marca la Conmebol en el fallo que eliminó a Independiente
Lo más popular
El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires
Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei
Los mercados reaccionan a la derrota de Milei en Buenos Aires: sube el riesgo país y el dólar salta al techo de la banda
Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”
Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza
La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján
Más Noticias
Los mercados reaccionan a la derrota de Milei en Buenos Aires: sube el riesgo país y el dólar salta al techo de la banda
Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”
La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján
Goleada plácida del peronismo
El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires
Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza
Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei
Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes
Comentarios
Navegá sin límites por $134 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más