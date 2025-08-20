Causa $Libra: EEUU levantó el embargo a Hayden Davis y podrá transferir tokens a Argentina

La justicia federal de Estados Unidos levantó el embargo que pesaba sobre los fondos vinculados a la criptomoneda $Libra, lo que permitirá al empresario Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, transferir a Argentina los tokens que tenía inmovilizados.
La jueza federal Jennifer Rochon aprobó una solicitud presentada por Davis el 1 de julio, y lo autorizó a retirar 20,8 millones de tokens $Libra mensualmente a partir del 16 de agosto. Esta decisión revirtió la orden de congelamiento de activos por un valor aproximado de U$S280 millones, dictada a finales de mayo.
Aunque el valor actual de los tokens $Libra es cercano a cero, la defensa de Davis argumentó que la transferencia a una billetera en Argentina podría demostrar ante la justicia local que no hubo intención de estafar a los inversores de la "memecoin", promocionada en febrero por un tuit del presidente Javier Milei.
Los nombres, bajo investigación
La operatoria de $Libra, investigada en Argentina, incluye al presidente Milei, a su hermana Karina Milei, a Hayden Davis, a Julian Peh (Kip Protocol), y a los intermediarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, entre otros. Se estima que unos 75.000 inversores podrían haber resultado perjudicados.
Previamente, Davis había ofrecido a la jueza federal argentina María Servini transferir U$S100 millones, que según su declaración, obtuvo como ganancias durante el lanzamiento de $Libra. Esta propuesta buscaba demostrar su buena fe y rebatir las acusaciones de estafa.
Con el levantamiento del embargo en EE.UU., queda por ver si la justicia argentina considerará la devolución de activos de bajo valor como una "reparación integral del daño" a los inversores.
El abogado defensor de Davis, Mazin Sbaiti, celebró la decisión judicial, al argumentar que el caso carece de fundamento y que la parte demandante no presentó pruebas de irregularidades o pérdidas causadas por su cliente.