Secciones
EconomíaNoticias económicas

Causa $Libra: EEUU levantó el embargo a Hayden Davis y podrá transferir tokens a Argentina

La jueza federal Jennifer Rochon aprobó una solicitud presentada el 1 de julio, y lo autorizó a retirar 20,8 millones de tokens mensualmente a partir del 16 de agosto.

Hayden Davis y Javier Milei Hayden Davis y Javier Milei
Hace 23 Min

La justicia federal de Estados Unidos levantó el embargo que pesaba sobre los fondos vinculados a la criptomoneda $Libra, lo que permitirá al empresario Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, transferir a Argentina los tokens que tenía inmovilizados.

La jueza federal Jennifer Rochon aprobó una solicitud presentada por Davis el 1 de julio, y lo autorizó a retirar 20,8 millones de tokens $Libra mensualmente a partir del 16 de agosto. Esta decisión revirtió la orden de congelamiento de activos por un valor aproximado de U$S280 millones, dictada a finales de mayo.

Aunque el valor actual de los tokens $Libra es cercano a cero, la defensa de Davis argumentó que la transferencia a una billetera en Argentina podría demostrar ante la justicia local que no hubo intención de estafar a los inversores de la "memecoin", promocionada en febrero por un tuit del presidente Javier Milei.

Los nombres, bajo investigación

La operatoria de $Libra, investigada en Argentina, incluye al presidente Milei, a su hermana Karina Milei, a Hayden Davis, a Julian Peh (Kip Protocol), y a los intermediarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, entre otros. Se estima que unos 75.000 inversores podrían haber resultado perjudicados.

Previamente, Davis había ofrecido a la jueza federal argentina María Servini transferir U$S100 millones, que según su declaración, obtuvo como ganancias durante el lanzamiento de $Libra. Esta propuesta buscaba demostrar su buena fe y rebatir las acusaciones de estafa.

Con el levantamiento del embargo en EE.UU., queda por ver si la justicia argentina considerará la devolución de activos de bajo valor como una "reparación integral del daño" a los inversores.

El abogado defensor de Davis, Mazin Sbaiti, celebró la decisión judicial, al argumentar que el caso carece de fundamento y que la parte demandante no presentó pruebas de irregularidades o pérdidas causadas por su cliente.

Temas Estados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
En Diputados, la oposición aprobó un dictamen para reactivar la comisión que investigará el caso $Libra

En Diputados, la oposición aprobó un dictamen para reactivar la comisión que investigará el caso $Libra

Diana Mondino habló sobre Milei y la maniobra $LIBRA: “O no es muy inteligente o es una suerte de corrupto”

Diana Mondino habló sobre Milei y la maniobra $LIBRA: “O no es muy inteligente o es una suerte de corrupto”

Lilia Lemoine criticó las declaraciones de Diana Mondino sobre Javier Milei y el caso $Libra

Lilia Lemoine criticó las declaraciones de Diana Mondino sobre Javier Milei y el caso $Libra

Grabois acusó a Julián Serrano de cubrir el caso $Libra y guardar miles de dólares

Grabois acusó a Julián Serrano de cubrir el caso $Libra y guardar miles de dólares

¿Cuánto necesita una familia tucumana para no caer en la pobreza?

¿Cuánto necesita una familia tucumana para no caer en la pobreza?

Lo más popular
Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”
1

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires
2

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga
3

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

Debate en Diputados: la oposición se aglutina y al Gobierno le faltan “héroes”
4

Debate en Diputados: la oposición se aglutina y al Gobierno le faltan “héroes”

Quema de cañaverales y pastizales: investigarán a dueños o arrendatarios de campos
5

Quema de cañaverales y pastizales: investigarán a dueños o arrendatarios de campos

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle
6

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle

Más Noticias
“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

“Homo Argentum”: éxito de taquilla, elogios, críticas y una polémica que no se apaga

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

Los duros datos muestran el lado B del Día del Niño: especialistas piden un “plan Marshall criollo”

El comercio apela a las promociones para captar el efectivo

El comercio apela a las promociones para captar el efectivo

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle

En la Junta Electoral, revés para La Libertad Avanza, que denuncia proscripción en Alberdi

En la Junta Electoral, revés para La Libertad Avanza, que denuncia proscripción en Alberdi

Debate en Diputados: la oposición se aglutina y al Gobierno le faltan “héroes”

Debate en Diputados: la oposición se aglutina y al Gobierno le faltan “héroes”

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires

Todos los caminos conducen, inexorablemente, a Buenos Aires

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

El titular del Incaa habló de “Homo Argentum” y soltó un polémico comentario sobre Tucumán

Comentarios