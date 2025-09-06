El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso

En clave electoral, Sturzenegger llevó al encuentro un organigrama de 60 metros de hojas A4 con la estructura de Vialidad Nacional, que desplegó en el centro de convenciones. Según detalló, el organismo cuenta con 5.000 empleados, 1.500 puestos jerárquicos y 1.500 delegados primarios para mantener apenas 20.000 de los 840.000 kilómetros de rutas del país. "Planteamos en el decreto delegado sacar la auditoría fuera de Vialidad Nacional, para que nunca más se robe la plata de las rutas, y tercerizar el mantenimiento porque nos dimos cuenta de que era más eficiente. Preparamos informes técnicos de cientos de páginas. ¿Algún diputado nos pidió el informe técnico? Ninguno. ¿Algún Senador? Tampoco. ¿Qué hicieron? Dejar caer el decreto delegado, lo que quiere decir que tenemos que seguir pagándole a estos 1500 puestos jerárquicos y que la plata se la lleve la burocracia y no vaya a nuestras rutas", aseveró.