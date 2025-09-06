El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lanzó fuertes críticas contra el Congreso por su “desesperación por derogar la acción del Gobierno” y explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos.
Durante su participación en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el funcionario afirmó: "¡Mirá! Los fundamentos de la economía argentina no cierran con un riesgo país en 800 puntos. Entonces, ¿qué es lo que falta cambiar? La política. Porque ese es el riesgo político que está subyacente de ese riesgo".
"Cómo va a ser los fundamentos, si la Argentina es uno de los cinco países en el mundo que tiene superávit fiscal, con un Presidente con una convicción absoluta de mantenerlo. De eso se tratan estas elecciones. Lo que va a ocurrir es que podemos blindar los vetos", completó, consignó un artículo del diario La Nación.
En clave electoral, Sturzenegger llevó al encuentro un organigrama de 60 metros de hojas A4 con la estructura de Vialidad Nacional, que desplegó en el centro de convenciones. Según detalló, el organismo cuenta con 5.000 empleados, 1.500 puestos jerárquicos y 1.500 delegados primarios para mantener apenas 20.000 de los 840.000 kilómetros de rutas del país. "Planteamos en el decreto delegado sacar la auditoría fuera de Vialidad Nacional, para que nunca más se robe la plata de las rutas, y tercerizar el mantenimiento porque nos dimos cuenta de que era más eficiente. Preparamos informes técnicos de cientos de páginas. ¿Algún diputado nos pidió el informe técnico? Ninguno. ¿Algún Senador? Tampoco. ¿Qué hicieron? Dejar caer el decreto delegado, lo que quiere decir que tenemos que seguir pagándole a estos 1500 puestos jerárquicos y que la plata se la lleve la burocracia y no vaya a nuestras rutas", aseveró.
Luego, explicó que, por un principio del derecho, al derogar una norma no revive la anterior. Por lo que el Congreso, en su apuro, eliminó la existencia legal de decenas de organismos.
“Al derogar el decreto delegado, derogaron la creación del INTA. Y si ese decreto modificaba la creación de Vialidad, ¿qué pasa? ¡Derogaron Vialidad! El Congreso dejó a la Argentina sin INTA, sin Vialidad, sin nada. Como dicen los americanos: ‘You have one job’ (solo tenés un trabajo, en español). El trabajo del Congreso es legislar. No podés ir ahí y romper todo en la ansiedad y la desesperación de derogar la acción de un Gobierno. Tuvimos que sacar un DNU al día siguiente para corregir lo que el Congreso había hecho mal”, remarcó.