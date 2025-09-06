El Gobierno nacional vendió más de U$S500 millones en solo cuatro días para frenar al dólar

Esta estrategia impacta en las reservas del Tesoro en el BCRA, que se ubicarían en torno a los U$S1.126 millones. En este escenario, preocupa el vencimiento de obligaciones con organismos internacionales por U$S700 millones en el mismo mes. De mantenerse el ritmo de ventas diarias, los recursos propios del Tesoro alcanzarían para cubrir apenas nueve días hábiles, lo que podría obligar a recurrir a los dólares provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI).