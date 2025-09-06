Secciones
EconomíaNoticias económicas

Pablo Quirno anticipó que la volatilidad cambiaria persistirá hasta las elecciones de octubre

El funcionario nacional participación en la 46º Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en Bariloche.

Pablo Quirno, secretario de Finanzas. Pablo Quirno, secretario de Finanzas.
Hace 1 Hs

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, advirtió que la volatilidad en el mercado cambiario argentino persistirá hasta las elecciones de octubre. Durante su participación en la 46º Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en Bariloche, Quirno abordó la situación económica actual y las perspectivas para los próximos meses.

El funcionario atribuyó la volatilidad a la incertidumbre preelectoral y a las acciones de la oposición en el Congreso, que según él, buscan desestabilizar el plan económico del gobierno. Sin embargo, Quirno aseguró que el Gobierno está preparado para afrontar estas turbulencias y que mantiene un compromiso firme con el orden y el equilibrio fiscal.

Además, Quirno defendió la política de intervención del Tesoro en el mercado de cambios, al explicar que no se trata de fijar el tipo de cambio, sino de proveer liquidez para asegurar el normal funcionamiento del mercado ante episodios de iliquidez. 

El funcionario afirmó que esta política es posible gracias a la situación de superávit fiscal del Tesoro, que ha permitido la compra de dólares a precios más bajos en los meses anteriores.

Temas El DólarCasa RosadaLuis CaputoJavier MileiPablo QuirnoGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Dólar e inflación: los escenarios que prevén los bancos tras las elecciones en provincia de Buenos Aires

Dólar e inflación: los escenarios que prevén los bancos tras las elecciones en provincia de Buenos Aires

Quirno defendió la política monetaria y advirtió que habrá volatilidad hasta las elecciones de octubre

Quirno defendió la política monetaria y advirtió que habrá volatilidad hasta las elecciones de octubre

Con el dólar intervenido, la city alerta por el impacto en el riesgo país y hay dudas sobre la deuda

Con el dólar intervenido, la city alerta por el impacto en el riesgo país y hay dudas sobre la deuda

Caen las compras con tarjeta de crédito en medio de la suba de tasas y la presión cambiaria

Caen las compras con tarjeta de crédito en medio de la suba de tasas y la presión cambiaria

Tensión por el dólar: la jugada del Gobierno y los riesgos que enciende en plena campaña

Tensión por el dólar: la jugada del Gobierno y los riesgos que enciende en plena campaña

Lo más popular
Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo
1

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?
2

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas
3

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso
4

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso

Tucumán está de la cabeza
5

Tucumán está de la cabeza

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense
6

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Más Noticias
Dólar e inflación: los escenarios que prevén los bancos tras las elecciones en provincia de Buenos Aires

Dólar e inflación: los escenarios que prevén los bancos tras las elecciones en provincia de Buenos Aires

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso

Luis Juez le respondió al Gordo Dan tras el ataque a su hija: Así no se defiende la libertad

Luis Juez le respondió al "Gordo Dan" tras el ataque a su hija: "Así no se defiende la libertad"

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

Comentarios