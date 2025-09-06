Pablo Quirno anticipó que la volatilidad cambiaria persistirá hasta las elecciones de octubre

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, advirtió que la volatilidad en el mercado cambiario argentino persistirá hasta las elecciones de octubre. Durante su participación en la 46º Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en Bariloche, Quirno abordó la situación económica actual y las perspectivas para los próximos meses.
El funcionario atribuyó la volatilidad a la incertidumbre preelectoral y a las acciones de la oposición en el Congreso, que según él, buscan desestabilizar el plan económico del gobierno. Sin embargo, Quirno aseguró que el Gobierno está preparado para afrontar estas turbulencias y que mantiene un compromiso firme con el orden y el equilibrio fiscal.
Además, Quirno defendió la política de intervención del Tesoro en el mercado de cambios, al explicar que no se trata de fijar el tipo de cambio, sino de proveer liquidez para asegurar el normal funcionamiento del mercado ante episodios de iliquidez.
El funcionario afirmó que esta política es posible gracias a la situación de superávit fiscal del Tesoro, que ha permitido la compra de dólares a precios más bajos en los meses anteriores.