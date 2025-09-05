Secciones
EconomíaDolar hoy

El dólar oficial subió en el cierre de la semana y quedó cerca de los $1.400 en el Banco Nación

Pese a la intervención oficial, la moneda estadounidense registró un avance de cinco unidades. ¿Cómo operó el dólar "blue"?

DÓLAR HOY. El billete estadounidense cedió $5. DÓLAR HOY. El billete estadounidense cedió $5.
Hace 1 Hs

En la última rueda antes de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, el dólar oficial tuvo una suba de $5. Así terminó a $1.380 para la venta y a $1.340 para la compra en el Banco Nación (BNA).

La moneda estadounidense culminó la semana con un incremento de $20 a pesar de la decisión del Gobierno de Javier Milei intervenir en el mercado de cambios para "contribuir a su normal funcionamiento".

El dólar oficial se mantuvo estable, pero el "blue" volvió a subir a días de las elecciones en Buenos Aires

El dólar oficial se mantuvo estable, pero el blue volvió a subir a días de las elecciones en Buenos Aires

En tanto, el dólar "blue" se ofreció a $1.350 para la compra y $ 1.370 para la venta. El paralelo queda, así, a tiro del valor que tenía antes del inicio del nuevo esquema cambiario.

¿Qué pasará con el dólar? Los escenarios que proyecta JP Morgan

Un informe del banco estadounidense JP Morgan describe la votación bonaerense como una elección “crucial” que puede derivar en dos escenarios con realidades muy diferentes. “El primer escenario, también nuestro escenario base, sería consistente con una ajustada ventaja del kirchnerismo (igual o menor al 5% de los puntos porcentuales), o una victoria de La Libertad Avanza”, sostiene.

Ricardo Arriazu sobre la crisis cambiaria: “Si el dólar se escapa, se acabó todo”

Ricardo Arriazu sobre la crisis cambiaria: “Si el dólar se escapa, se acabó todo”

Según el banco, un resultado de este tipo en la provincia de Buenos Aires sería compatible con un triunfo del Gobierno en octubre a nivel nacional. Agrega que, bajo este escenario, “con las presiones cambiarias en retroceso, las tasas reales podrían empezar a aflojar incluso antes de las elecciones legislativas de medio término en octubre. El impacto fiscal de tasas reales tan elevadas no resultaría tan perjudicial, y la actividad podría retomar una tendencia positiva en el cuarto trimestre del año".

Por otro lado, el segundo escenario contempla una victoria de Fuerza Patria por más de cinco puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza. En este caso, el informe advierte que “el tipo de cambio probablemente subiría hasta el límite de la banda cambiaria”, cuyo valor superior se encuentra en los $1460.

“Salvo una tasa de participación muy baja (igual o inferior al 50%), asignamos una probabilidad baja a este escenario”, comentaron desde JP Morgan.

El banco estadounidense subraya que la participación ciudadana será un factor determinante. “Siendo la provincia de Buenos Aires un bastión peronista, es probable que una baja tasa de participación juegue en contra del gobierno nacional”, advirtió.

En contraste, la simulación del JP Morgan que contempla una “tasa de participación cercana al 60% y que el Gobierno logra retener al menos el 50% de los votos del PRO en comparación con las elecciones de gobernador de 2023″ arroja una “ventaja del PJ sobre LLA dentro de la diferencia de 5 puntos porcentuales”.

Temas El DólarTucumánBuenos AiresLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El dólar oficial se mantuvo estable, pero el blue volvió a subir a días de las elecciones en Buenos Aires

El dólar oficial se mantuvo estable, pero el "blue" volvió a subir a días de las elecciones en Buenos Aires

¿Qué pasará con el dólar? Los escenarios que proyecta JP Morgan tras las elecciones bonaerenses

¿Qué pasará con el dólar? Los escenarios que proyecta JP Morgan tras las elecciones bonaerenses

Lo más popular
Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan
1

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro
2

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle
3

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU
4

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia
5

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia

Después del ataque de la jauría, “Cachito” fue nuevamente aprehendido por la Policía
6

Después del ataque de la jauría, “Cachito” fue nuevamente aprehendido por la Policía

Más Noticias
Después del ataque de la jauría, “Cachito” fue nuevamente aprehendido por la Policía

Después del ataque de la jauría, “Cachito” fue nuevamente aprehendido por la Policía

Un dictamen fiscal aconseja rechazar la impugnación a la candidatura de Jaldo

Un dictamen fiscal aconseja rechazar la impugnación a la candidatura de Jaldo

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia

¿Qué pasará con el plan económico tras las elecciones?

¿Qué pasará con el plan económico tras las elecciones?

Comentarios