El dólar oficial subió en el cierre de la semana y quedó cerca de los $1.400 en el Banco Nación

Según el banco, un resultado de este tipo en la provincia de Buenos Aires sería compatible con un triunfo del Gobierno en octubre a nivel nacional. Agrega que, bajo este escenario, “con las presiones cambiarias en retroceso, las tasas reales podrían empezar a aflojar incluso antes de las elecciones legislativas de medio término en octubre. El impacto fiscal de tasas reales tan elevadas no resultaría tan perjudicial, y la actividad podría retomar una tendencia positiva en el cuarto trimestre del año".