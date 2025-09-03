El riesgo país se acerca a los 900 puntos, su nivel más alto en cinco meses

El riesgo país de Argentina alcanzó este miércoles los 898 puntos básicos, el valor más alto en cinco meses, tras la caída de los bonos en dólares en la jornada previa. El indicador, que mide el costo de financiamiento de la deuda soberana, se disparó un 8,2% respecto del lunes, reflejando la tensión financiera y política en la previa de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
Por qué subió el riesgo país
La fuerte suba se dio luego de que los bonos en dólares retrocedieran un 2% este martes, tras el anuncio del Gobierno de que el Tesoro intervendrá en el mercado cambiario para contener la volatilidad. Aunque hoy los títulos muestran un rebote, el indicador se difunde con un día de rezago y quedó en su peor nivel desde abril, antes del acuerdo con el FMI.
Según analistas, la intervención oficial es una medida “transitoria” de cara al escenario electoral. “El impacto sobre los bonos debería ser acotado en tanto sea por montos limitados”, explicó Eric Ritondale, economista jefe de Puente.
Cotización del dólar hoy, 3 de septiembre de 2025
Dólar oficial minorista: $1375 en Banco Nación (estable).
Promedio del BCRA: $1377,24.
Mayorista: $1358,98 (baja de $1,27).
Bandas de flotación: entre $954 y $1467, con ajuste del 1% mensual.
El Gobierno insistió en que el régimen de bandas sigue vigente, aunque el Tesoro ya vendió unos US$140 millones ayer frente a una oferta del agro de apenas US$40 millones.
Dólares financieros y blue
Dólar MEP: $1361,33 (caída de $4,29).
CCL: $1370,21 (retroceso de $1,79).
Dólar blue: $1345 (baja de $15).
En términos reales, el paralelo se ubica en uno de los valores más bajos de las últimas tres décadas: ajustado por inflación, debería rondar los $1800.
Bonos y acciones rebotan este miércoles
Tras la fuerte caída del martes, los bonos en dólares recuperan parte del terreno perdido. En tanto, la Bolsa porteña avanza un 0,3% y el Merval se ubica en 1.982.198 unidades, con subas en Sociedad Comercial del Plata (+1,6%), Transener (+1,6%) y Pampa Energía (+1,4%).
En Nueva York, los ADR argentinos también operan en alza: Pampa Energía gana 1,8%, Corporación América 1,5% y Central Puerto 1,2%.
Clave electoral y perspectivas
Con el primer test electoral del oficialismo este domingo, el Gobierno busca evitar que el dólar supere los $1400 en las próximas semanas. Según estimaciones privadas, el Tesoro dispone de unos US$1680 millones para intervenir, mientras que el agro podría aportar hasta US$10.500 millones adicionales antes de fin de año.