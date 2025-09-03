Secciones
EconomíaNoticias económicas

El riesgo país se acerca a los 900 puntos, su nivel más alto en cinco meses

El indicador, que mide el costo de financiamiento de la deuda soberana, se disparó un 8,2% respecto del lunes, reflejando la tensión financiera y política en la previa de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

SE DISPARA EL RIESGO PAÍS SE DISPARA EL RIESGO PAÍS
Hace 2 Hs

El riesgo país de Argentina alcanzó este miércoles los 898 puntos básicos, el valor más alto en cinco meses, tras la caída de los bonos en dólares en la jornada previa. El indicador, que mide el costo de financiamiento de la deuda soberana, se disparó un 8,2% respecto del lunes, reflejando la tensión financiera y política en la previa de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Por qué subió el riesgo país

La fuerte suba se dio luego de que los bonos en dólares retrocedieran un 2% este martes, tras el anuncio del Gobierno de que el Tesoro intervendrá en el mercado cambiario para contener la volatilidad. Aunque hoy los títulos muestran un rebote, el indicador se difunde con un día de rezago y quedó en su peor nivel desde abril, antes del acuerdo con el FMI.

Según analistas, la intervención oficial es una medida “transitoria” de cara al escenario electoral. “El impacto sobre los bonos debería ser acotado en tanto sea por montos limitados”, explicó Eric Ritondale, economista jefe de Puente.

Cotización del dólar hoy, 3 de septiembre de 2025

Dólar oficial minorista: $1375 en Banco Nación (estable).

Promedio del BCRA: $1377,24.

Mayorista: $1358,98 (baja de $1,27).

Bandas de flotación: entre $954 y $1467, con ajuste del 1% mensual.

El Gobierno insistió en que el régimen de bandas sigue vigente, aunque el Tesoro ya vendió unos US$140 millones ayer frente a una oferta del agro de apenas US$40 millones.

Dólares financieros y blue

Dólar MEP: $1361,33 (caída de $4,29).

CCL: $1370,21 (retroceso de $1,79).

Dólar blue: $1345 (baja de $15).

En términos reales, el paralelo se ubica en uno de los valores más bajos de las últimas tres décadas: ajustado por inflación, debería rondar los $1800.

Bonos y acciones rebotan este miércoles

Tras la fuerte caída del martes, los bonos en dólares recuperan parte del terreno perdido. En tanto, la Bolsa porteña avanza un 0,3% y el Merval se ubica en 1.982.198 unidades, con subas en Sociedad Comercial del Plata (+1,6%), Transener (+1,6%) y Pampa Energía (+1,4%).

En Nueva York, los ADR argentinos también operan en alza: Pampa Energía gana 1,8%, Corporación América 1,5% y Central Puerto 1,2%.

Clave electoral y perspectivas

Con el primer test electoral del oficialismo este domingo, el Gobierno busca evitar que el dólar supere los $1400 en las próximas semanas. Según estimaciones privadas, el Tesoro dispone de unos US$1680 millones para intervenir, mientras que el agro podría aportar hasta US$10.500 millones adicionales antes de fin de año.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones
1

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias
2

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia
3

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena
4

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación
5

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Guillermo Francos: Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán
6

Guillermo Francos: "Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán"

Más Noticias
Guillermo Francos: Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán

Guillermo Francos: "Estamos seguros de que vamos a hacer una buena elección en Tucumán"

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

Ricardo Arriazu sobre la crisis cambiaria: “Si el dólar se escapa, se acabó todo”

Ricardo Arriazu sobre la crisis cambiaria: “Si el dólar se escapa, se acabó todo”

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena

Del auxilio al dólar al costo político: qué anticipa la intervención del Gobierno en la previa de octubre

Del auxilio al dólar al costo político: qué anticipa la intervención del Gobierno en la previa de octubre

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

Comentarios