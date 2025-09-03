El riesgo país se acerca a los 900 puntos, su nivel más alto en cinco meses

Por qué subió el riesgo país

La fuerte suba se dio luego de que los bonos en dólares retrocedieran un 2% este martes, tras el anuncio del Gobierno de que el Tesoro intervendrá en el mercado cambiario para contener la volatilidad. Aunque hoy los títulos muestran un rebote, el indicador se difunde con un día de rezago y quedó en su peor nivel desde abril, antes del acuerdo con el FMI.