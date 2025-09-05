Horacio Rosatti: “nos molestan los malos ejemplos dentro del Poder Judicial”

Por último, Rosatti habló sobre los vínculos de la política y el Poder Judicial. “Desde la política, cuando no se puede resolver un tema se proyecta en la Justicia. Y después, lógico, cuando falla la Justicia, por lo menos la mitad no está de acuerdo, por lo menos. Nosotros tenemos que seguir nuestro camino y hacernos cargo de lo que tenemos que hacernos cargo, y muchas veces tenemos que hacernos cargo en un marco jurídico incompleto, inexistente, contradictorio”, manifestó.