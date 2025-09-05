Horacio Rosatti: “nos molestan los malos ejemplos dentro del Poder Judicial”

En medio de la polémica por las grabaciones de Karina Milei y el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, emitió un mensaje a favor de la libertad de expresión. “Nos molestan los malos ejemplos dentro del Poder Judicial, son los que tiran hacia atrás toda una tarea cotidiana permanente que intentamos hacer todos los días”, lanzó.
Podría interpretarse que Rosatti, durante la apertura de un congreso en Córdoba, hacía referencia -sin nombrarlo- al fallo del juez en lo civil y comercial federal, Alejandro Patricio Maraniello, quien el lunes pasado prohibió a los medios difundir audios de la hermana del Presidente, en medio de las denuncias de espionaje que realizó el gobierno de Javier Milei. El titular de la Corte Suprema enfatizó que el máximo tribunal siempre estará “en defensa de la libertad de expresión, la propiedad privada y las garantías individuales”.
Durante el XXV Encuentro de Jueces de Tribunales Orales, Rosatti remarcó que el Poder Judicial “nunca” va a ir en contra de los otros poderes del Estado, pero que defenderá su independencia. “En ocasiones parece que el sentido común en este país está extraviado y da la sensación de que no se comprende que estamos en una república representativa, federal, con todo lo que eso significa”, agregó.
Derechos y garantías
En este sentido, el presidente de la Corte señaló que no se debe “perder el rumbo” dentro del Poder Judicial y que los derechos y garantías de los habitantes deben ser defendidos “con firmeza, sin espectacularidad”.
“Hay que valorar el esfuerzo que se hace cotidianamente y por eso nos molestan tanto los malos ejemplos dentro de nuestro poder. Porque los pocos malos ejemplos que vemos al interior de nuestro Poder Judicial son los que tiran hacia atrás toda una tarea cotidiana permanente que intentamos hacer todos los días, en silencio”, aseveró Rosatti.
En el congreso también participaron el vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz; el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Andrés Basso; y el gobernador cordobés, Martín Llaryora.
Rosatti disertó sobre el castigo penal, retomando las consideraciones de los discursos previos al de él. “Se habló de sentido común, de República, de estabilidad democrática y a todo esto hemos contribuido en los últimos años a consolidar”, subrayó.
Además, el juez que preside el Consejo de la Magistratura agradeció que a veces se aluda a “sentencias heroicas” pero aclaró que “para nosotros no son heroicas, para nosotros aplicar el derecho es la rutina, pero desde afuera se ve heroico porque cuando lo anormal se hace normal, cuando se adolece del sentido común, bueno, entonces todo aquello que viene a restablecerlo parece extraordinario”.
Por último, Rosatti habló sobre los vínculos de la política y el Poder Judicial. “Desde la política, cuando no se puede resolver un tema se proyecta en la Justicia. Y después, lógico, cuando falla la Justicia, por lo menos la mitad no está de acuerdo, por lo menos. Nosotros tenemos que seguir nuestro camino y hacernos cargo de lo que tenemos que hacernos cargo, y muchas veces tenemos que hacernos cargo en un marco jurídico incompleto, inexistente, contradictorio”, manifestó.