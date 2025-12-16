Horacio Rosatti pidió volver a una Corte Suprema de Justicia nacional de cinco miembros

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se pronunció sobre la delicada situación operativa del tribunal. El magistrado consideró que la composición ideal del cuerpo debería ser de cinco miembros -su número histórico- y reconoció que, con la estructura actual de tres jueces, están trabajando "al límite".
"Para mí, el número ideal es cinco. Si la Corte tiene esa cantidad, la mayoría es de tres y todos intervienen". Explicó que ampliar demasiado el tribunal podría burocratizar los procesos. "Es como un planeta que gira en una órbita más extensa; si son más miembros, la 'vuelta' del expediente es más larga".
El juez graficó la sobrecarga laboral con una analogía futbolística. "Estamos jugando un partido de once con siete jugadores. Se nos complica hasta para irnos de vacaciones; tenemos que hacer malabares", remarcó.
Actualmente, la Corte debe procesar cerca de 13.000 causas anuales, una cifra abismal en comparación con la Corte de Estados Unidos, que trata menos de 100 casos por año.
La redacción de los fallos
A pesar de la organización interna, que le permitirá al tribunal alcanzar un récord de sentencias en 2025, Rosatti admitió las dificultades para consensuar fallos siendo solo tres integrantes. "Me complica porque redacto muchos fallos y compatibilizar la redacción lleva tiempo. A veces hay que sacar párrafos o pedir modificaciones", detalló.
Respecto a las vacantes pendientes, el magistrado se mostró optimista sobre la intervención de la política. Sostuvo que, "con muy buenos candidatos", conseguir los dos tercios en el Senado no debería ser un problema. "Apuesto a la madurez política. Candidatos sólidos e indiscutibles hacen que el debate se circunscriba y sea más ágil", concluyó.