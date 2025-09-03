Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

El caso en la Justicia

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió la apertura de la causa, pero advirtió que la investigación no podrá vulnerar garantías constitucionales. “No podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca (...), ello por mandato constitucional”, afirmó. También recordó que la inviolabilidad de los domicilios requiere orden judicial. La aclaración se dio después de que el abogado del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, solicitara allanar el canal de streaming Carnaval -que difundió los audios de Diego Spagnuolo y de Karina Milei- y las casas de periodistas vinculados al medio.