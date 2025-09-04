Secciones
Revés para el Gobierno: el Senado dio media sanción al proyecto que limita los DNU presidenciales

La medida obtuvo 56 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones. ¿Qué puede pasar en la Cámara de Diputados?

Hace 2 Hs

El Senado de la Nación le dio media sanción al proyecto de ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) presidenciales. 

Desde la Unión Cívica Radical (UCR), el senador Pablo Blanco celebró el resultado y destacó que “después de mucho tiempo” se busca “terminar con la pésima costumbre que varios gobiernos han tenido sobre el uso y abuso de los DNU”. 

En esa línea, aclaró que la crítica no solo alcanza al actual Ejecutivo, “que tiene un récord”, sino también a administraciones anteriores que, según señaló, “han interpretado la Constitución nacional de una manera muy particular”.

Blanco también cuestionó la ley 26.122 y apuntó contra la ex presidenta Cristina Kirchner: “Los autores de la ley 26.122, gente muy preparada y que ha tenido responsabilidades muy importantes en el país, han tenido un inconveniente y no han podido interpretar la Constitución nacional sobre la excepcionalidad, que está fundada, casi con exclusividad, cuando el Congreso no pueda funcionar”.

En defensa de la herramienta presidencial, el senador de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, cuestionó la iniciativa opositora. “Le quieren quitar al Presidente una herramienta que sirve para gobernar”, aseguró durante el debate. El legislador subrayó que el oficialismo se encuentra en clara desventaja en el Congreso respecto a la cantidad de bancas y criticó a la oposición: “No les importa el contenido de la ley. Les importa romper al gobierno, quedarse en sus lugares y que a este gobierno le vaya mal”.

“Ustedes no representan a la gente, no representan nada. Están de salida”, sentenció. 

