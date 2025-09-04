Revés para el Gobierno: el Senado dio media sanción al proyecto que limita los DNU presidenciales

En defensa de la herramienta presidencial, el senador de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, cuestionó la iniciativa opositora. “Le quieren quitar al Presidente una herramienta que sirve para gobernar”, aseguró durante el debate. El legislador subrayó que el oficialismo se encuentra en clara desventaja en el Congreso respecto a la cantidad de bancas y criticó a la oposición: “No les importa el contenido de la ley. Les importa romper al gobierno, quedarse en sus lugares y que a este gobierno le vaya mal”.