Congreso: la oposición avanza con una norma para limitar los DNU presidenciales

La iniciativa ya tiene dictamen de comisión y se intenta asentarla en el recinto; es clave en este escenario el apoyo del kirchnerismo y de los gobernadores. El propósito es convocar a una sesión para la primera semana de septiembre, consignó el diario Clarín, con un temario que no solo incluiría a la reforma de la Ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), sino también los posibles vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica. También se podría incluir el veto al proyecto de coparticipación de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), que convirtió en ley Diputados.