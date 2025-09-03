Karina Milei se bajó del viaje presidencial a EEUU en medio de controversias por la filtración de audios

Por primera vez en el mandato de Javier Milei, Karina Milei no acompañará a su hermano en un viaje a Estados Unidos. Esta ausencia se produce en medio de la controversia generada por la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, que sugieren irregularidades en el área de discapacidad. Javier Milei viajará a Los Ángeles acompañado por Luis Caputo. El canciller Gerardo Werthein tampoco asistirá debido a una gripe.