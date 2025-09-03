Karina Milei se bajó del viaje presidencial a EEUU en medio de controversias por la filtración de audios

Por primera vez en el mandato de Javier Milei, Karina Milei no acompañará a su hermano en un viaje a Estados Unidos. Esta ausencia se produce en medio de la controversia generada por la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, que sugieren irregularidades en el área de discapacidad. Javier Milei viajará a Los Ángeles acompañado por Luis Caputo. El canciller Gerardo Werthein tampoco asistirá debido a una gripe.
Esta es la primera vez que Karina Milei se ausentará de un viaje presidencial a Estados Unidos, habiendo faltado solo a uno de los 24 viajes oficiales al exterior.
Tras una reunión de gabinete en la Casa Rosada, los funcionarios evitaron comentar las razones de la ausencia de Karina Milei. Sin embargo, no se descartó que la controversia en torno a los audios de Spagnuolo, y las presuntas grabaciones que involucran a la secretaria general, influyeran en su decisión de quedarse en Buenos Aires, especialmente en vísperas de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
Karina Milei, con domicilio en la provincia de Buenos Aires, fue una figura clave en la confección de las listas de candidatos para las elecciones, junto con Sebastián Pareja. Su última aparición pública fue en Corrientes, durante un acto de campaña junto al candidato a gobernador Lisandro Almirón.
Los incidentes en Corrientes
La visita se vio interrumpida por protestas y reclamos relacionados con recortes en el área de discapacidad y acusaciones vinculadas a los audios filtrados. En las elecciones de Corrientes, Almirón obtuvo menos del diez por ciento de los votos, lo que representa un revés para la estrategia electoral de Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem en esa provincia.
La semana anterior, Karina Milei también participó en un acto en Lomas de Zamora, donde la comitiva fue agredida. En un escenario económico tenso, con intervenciones del Tesoro para contener la subida del dólar, el Presidente decidió mantener su viaje a Los Ángeles, aunque canceló su visita a Las Vegas.
Milei había confirmado su asistencia al evento organizado por Michael Milken, del Instituto Milken, quien el año pasado le entregó un premio y organizó un encuentro con empresarios. Se espera que el Presidente regrese al país antes de las elecciones bonaerenses.