Martín Menem cargó contra la oposición tras la aparición de un audio atribuido a Karina Milei

"El tren fantasma no soporta que un gobierno elegido por mandato popular avance contra sus privilegios", aseguró el titular de la Cámara baja.

Martín Menem cargó contra la oposición tras la aparición de un audio atribuido a Karina Milei
Hace 2 Hs

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, se refirió este martes al nuevo audio adjudicado a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y lanzó fuertes críticas contra la oposición. 

A través de su cuenta de la red social X (antes llamada Twitter), el funcionario afirmó: "En primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados".

"Estos encuentros se realizan periódicamente para coordinar la labor parlamentaria y consolidar el trabajo legislativo de La Libertad Avanza. La línea y las instrucciones dentro del Congreso se definen en este ámbito, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participa para aportar conducción política y asegurar que la labor legislativa esté en plena sintonía con el rumbo que impulsa el presidente Javier Milei junto con todo el Poder Ejecutivo", agregó.

Luego, sostuvo que "la presunta grabación ilegal y difusión de conversaciones privadas en el ejercicio de nuestra función pública es evidentemente un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral".

"El tren fantasma no soporta que un gobierno elegido por mandato popular avance contra sus privilegios, y por eso recurre a operaciones de inteligencia ilegal y campañas de difamación", sentenció Menem. 

