Elecciones 2025: con esta BUP, los tucumanos elegirán diputados

La Junta Electoral Nacional confirmó el diseño de la boleta única que se utilizará en todos los lugares de votación de la provincia el 26 de octubre.

PARA LAS NACIONALES. La Boleta Única Papel muestra toda la oferta electoral y, en el reverso, cuenta con un instructivo para quien votará. PARA LAS NACIONALES. La Boleta Única Papel muestra toda la oferta electoral y, en el reverso, cuenta con un instructivo para quien votará.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Comentarios