Secciones
Suscribite
Ingresar
Política
Elecciones 2025: con esta BUP, los tucumanos elegirán diputados
La Junta Electoral Nacional confirmó el diseño de la boleta única que se utilizará en todos los lugares de votación de la provincia el 26 de octubre.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
PARA LAS NACIONALES. La Boleta Única Papel muestra toda la oferta electoral y, en el reverso, cuenta con un instructivo para quien votará.
Por
Luis María Ruiz
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Tucumán
Buenos Aires
Suecia
Eliminatorias Qatar 2022
Elecciones 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña
Federico Pelli: "La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei"
Conmoción en Yerba Buena: veterinarias explican por qué atacan los perros
¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?
De cara a las elecciones, Acevedo evalúa pedir licencia junto con Jaldo: Mansilla quedaría a cargo del Ejecutivo
Grave accidente en la ruta 9: el biker José “Cheo” Hernández sufrió una fractura de craneo
Más Noticias
El Senado rechazó el veto de Milei y reactivó la ley de emergencia en discapacidad
El gobierno de Milei prepara una ofensiva judicial contra la ley de emergencia en discapacidad
Audios: los peritos confirmaron que no se pueden recuperar los mensajes borrados por Spagnuolo
Federico Pelli: "La mafia kirchnerista está queriendo desestabilizar a Javier Milei"
Formosa eliminó la reelección indefinida, aunque Gildo Insfrán podría extender su Gobierno hasta 2031
“Se metieron con mi hermana, vaya que están asustados”, bramó Milei en el cierre de campaña
Restituyeron los decretos rechazados en el Congreso
Ley de Discapacidad: la oposición en el Senado buscará hoy revertir el veto de Milei
Comentarios
Navegá sin límites por $134 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más