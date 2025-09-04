Secciones
Reacomodamientos por las elecciones: Jaldo y Mansilla delinearon la agenda parlamentaria hasta fin de año

El titular del Poder Ejecutivo se reunió este jueves con el presidente subrogante de la Legislatura.

Hace 2 Hs

El gobernador, Osvaldo Jaldo, mantuvo una reunión este jueves con el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, con el objetivo de coordinar el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo en lo que resta del año, incluyendo el periodo electoral.

Durante el encuentro, Mansilla señaló que, pese a la cercanía del período electoral, se buscará mantener la actividad legislativa. “Estamos a menos de 50 días de las elecciones, pero la intención es continuar sesionando si el Ejecutivo lo requiere o surge alguna situación que lo amerite”, explicó.

El parlamentario destacó que este tipo de reuniones (por el encuentro con Jaldo) son habituales y forman parte del vínculo institucional entre ambos poderes. “En algunas oportunidades participa el Presidente del Parlamento (por Miguel Acevedo) y, por cuestiones de agenda, en otras asisto yo”, comentó.

Respecto al contexto económico, Mansilla ofreció un análisis crítico: “Aunque se registraron ciertos avances en indicadores macroeconómicos, esos logros aún no se reflejan en la vida cotidiana de la gente. Hay fábricas que cierran, PyMEs que desaparecen y empresas con dificultades para importar, lo cual tiene un impacto fuerte en la sociedad”.

Finalmente, sostuvo que la ciudadanía tendrá en cuenta esta situación al momento de votar, tanto en la elección próxima como en los comicios de octubre.

Licencias y movimientos

Jaldo confirmó la decisión de encabezar la lista de candidatos a diputado nacional por el frente oficialista “Tucumán Primero”, un armado que contará con la participación del senador nacional Juan Manzur y del vicegobernador Miguel Acevedo como primer y segundo suplente, respectivamente.

Además, el mandatario anticipó que tomará licencia a cargo del PE 30 días antes de la votación de octubre.

El vicegobernador, Miguel Acevedo, abrió este jueves la posibilidad de acompañar al gobernador en un pedido de licencia a semanas de las elecciones, lo que colocaría a Sergio Mansilla -presidente subrogante de la Legislatura- al frente del Poder Ejecutivo.

Temas Tucumán Gobierno de la Provincia de Tucumán Honorable Legislatura de TucumánJuan ManzurOsvaldo JaldoSergio MansillaMiguel AcevedoElecciones 2025
