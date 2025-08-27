Secciones
Quedó definida la Boleta Única que se usará en Tucumán el 26 de octubre

El orden de las nueve fuerzas políticas de la provincia que competirán por cuatro bancas de diputado nacional.

Hace 1 Hs

La Boleta Única de Papel (BUP) que se utilizará en Tucumán en las elecciones legislativas del 26 de octubre ya tiene orden definido. El sorteo, realizado en la Secretaría Electoral Nacional con la presencia de los apoderados partidarios, estableció cómo se ubicarán las nueve fuerzas políticas que competirán por las cuatro bancas de diputado nacional que renueva la provincia.

El mecanismo prevé que cada espacio muestre en la boleta las fotos de los dos primeros candidatos de su lista. El resultado del sorteo determinó el siguiente orden, de izquierda a derecha:

Unidos por Tucumán – encabezado por Roberto Sánchez.

Tucumán Primero – con el gobernador Osvaldo Jaldo al frente.

La Libertad Avanza – liderada por Federico Pelli.

Pueblo Unido – con Silvio Bellomío.

Fuerza Republicana – encabezada por Ricardo Bussi.

Política Obrera – con Raquel Grassino.

Partido del Trabajo y el Pueblo – liderado por Sebastián Solís.

Frente de Izquierda Unidad – con Alejandra Arreguez.

CREO – encabezado por Paula Omodeo.

En esta elección, Tucumán deberá renovar cuatro bancas en la Cámara de Diputados de la Nación. Los mandatos que vencen el 10 de diciembre son los de Paula Omodeo (CREO), Roberto Sánchez (Unidos por Tucumán), Elia Fernández de Mansilla y Agustín Fernández (bloque Independencia).

Tres de los actuales legisladores buscarán retener su lugar en el Congreso: Omodeo, Fernández de Mansilla y Sánchez, quienes volverán a presentarse en octubre.

A saber

La Boleta Única de Papel será implementada por primera vez en Tucumán para las elecciones nacionales. Este sistema organiza a las alianzas en columnas verticales, y el posicionamiento de cada una depende del sorteo realizado antes de los comicios. 

Temas TucumánRicardo BussiRoberto SánchezSilvio BellomíoAlejandra ArreguezElia Fernández de MansillaRaquel GrassinoAgustín Fernández
Comentarios