Quedó definida la Boleta Única que se usará en Tucumán el 26 de octubre

La Boleta Única de Papel (BUP) que se utilizará en Tucumán en las elecciones legislativas del 26 de octubre ya tiene orden definido. El sorteo, realizado en la Secretaría Electoral Nacional con la presencia de los apoderados partidarios, estableció cómo se ubicarán las nueve fuerzas políticas que competirán por las cuatro bancas de diputado nacional que renueva la provincia.