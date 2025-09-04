Secciones
Ley de Discapacidad: la oposición en el Senado buscará hoy revertir el veto de Milei
La Cámara de Senadores de la Nación sesiona hoy, a partir de las 11, y entre los temas principales se debatirán la insistencia sobre la Ley de Discapacidad y la modificación de la normativa que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). 

Además, la oposición anticipó que presentará objeciones a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su solicitud de allanamiento a periodistas y medios de comunicación.

El primer proyecto -que fue vetado por el presidente Javier Milei- declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. El que se refiere a los DNU, -que si se aprueba deberá pasar a la Cámara de Diputados para la sanción definitiva- propone que los decretos cuenten con un plazo de 90 días para ser aprobados sin excepción por ambas cámaras. Si ninguna los rechaza, los DNU permanecerán vigentes.

