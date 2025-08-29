El Senado insistirá con la Ley de Emergencia en Discapacidad

En la antesala de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno nacional deberá afrontar un nuevo desafío parlamentario en el Senado de la Nación. En las últimas horas ingresó el proyecto de insistencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y la oposición presiona para conseguir la sanción definitiva el jueves próximo.
En medio del escándalo que atraviesa el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) como consecuencia de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, sobre supuestos pago de coimas, la oposición en la Cámara alta definió que el proyecto de ley que tiene como eje fundamental el ajuste del nomenclador por inflación desde diciembre de 2023 sea llevado directamente al recinto sin pasar por comisiones.
Como en el caso de discapacidad se trata de la insistencia de una ley que fue vetada por el presidente Javier Milei, es necesario contar con el voto positivo de dos tercios de los presentes. Es la misma cantidad de votos que son necesarios para poder habilitar el tratamiento de cualquier proyecto de ley que no cuenta con dictamen de comisión.
En Diputados
El pasado 20 de agosto la oposición en Diputados reunió cómodamente la mayoría especial de dos tercios con 172 votos afirmativos, mientras que los libertarios y sus aliados sumaron 73 rechazos. Hubo 2 abstenciones. La norma, que actualiza aranceles de prestaciones por inflación y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo, había sido aprobada con amplio consenso político en el Congreso de la Nación.
Se espera que la “ruptura” que se vivió en muchos bloques de la disciplina partidaria se mantenga en la Cámara Alta. Más teniendo en cuenta que cuando se votó la ley en julio pasado había obtenido 55 votos positivos, 0 abstenciones y 17 ausentes, con un sobrado número referente a los dos tercios si el recinto estuviese completo -48 sobre 72 senadores-. Hoy, con el escándalo de los audios y el impacto que empiezan a mostrar las encuestas, se espera que en medio de la campaña electoral se sumen más votos.
De esta manera, Unión por la Patria conformada por los bloques Unidad Ciudadana (15 miembros), Frente Nacional y Popular (15) y Convicción Federal (4), aporte sus 34 miembros. En la votación original la UCR aportó 9 de sus 13 miembros, número que se podría incrementar en la insistencia si suma presencias en el recinto. El bloque Despierta Chubut (1); Frente PRO 4 de 7 miembros, Frente Renovador de la Concordia Social (2), Por Santa Cruz (2), Por la Justicia Social (1) y Unidad Federal (2).