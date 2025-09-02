Marcela Pagano advirtió a los Menem y lanzó críticas implícitas a Karina Milei por presuntas amenazas

En otro tramo de la entrevista, Pagano se refirió a los audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, que aluden a presuntos sobornos dentro del organismo. Afirmó que los casos de corrupción son un “secreto a voces” dentro del oficialismo y volvió a señalar a los Menem: “Se hablaba de cómo venían a hacer negocios en el Estado. Me parece creíble que haya una estructura para robar al Estado”, dijo.