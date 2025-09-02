Marcela Pagano advirtió a los Menem y lanzó críticas implícitas a Karina Milei por presuntas amenazas

La diputada Marcela Pagano denunció haber recibido amenazas a través de mensajes de chat y dirigió sus acusaciones contra Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, y Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional y estrecho colaborador de Karina Milei. Pagano los acusó de promover negocios irregulares dentro del Estado y advirtió que el presidente Javier Milei podría verse perjudicado por las acciones de sus aliados.
En una entrevista en una plataforma de streaming, la ex integrante de La Libertad Avanza declaró: “Hago responsables a los Menem de cualquier cosa que les suceda a mi hija y a mi familia”.
Pagano describió a los dirigentes de la provincia de La Rioja como “lo peor y lo más turbio que tiene el Gobierno” y afirmó que se amparan en la protección de la hermana del Presidente. Advirtió que, si Javier Milei no se distancia de ellos, “lo arrastrarán a él, a la gobernabilidad y al país entero”.
"Nos pedía que actuáramos como ‘ñoquis’”
Durante su aparición en el programa Gelatina, Pagano, ahora parte del bloque “Coherencia”, relató cómo surgieron las tensiones dentro de La Libertad Avanza después de asumir su cargo en la Cámara. “La primera diferencia que tuve fue con la conducción de la Cámara a cargo de Martín Menem. Básicamente, nos pedía que actuáramos como ‘ñoquis’”, refiriéndose a empleados que no cumplen sus funciones.
Pagano también criticó la falta de iniciativa legislativa de sus compañeros de bancada. “Presenté más de 50 proyectos de ley, y creo que eso tampoco les gustó. El resto de los diputados de LLA no presentaron propuestas. Yo me tomé esto en serio. Si no tengo ideas o propuestas, no tengo nada que hacer en una banca”, remarcó.
Relató su primer enfrentamiento con Martín Menem durante la conformación de la comisión de Juicio Político. “Martín Menem quería designar a alguien que le fuera leal. Yo era un obstáculo porque no soy una marioneta”, explicó al recordar que su nombre había sido propuesto por Oscar Zago con el aval de Javier Milei, pero su designación se frustró debido a conflictos internos dentro del oficialismo.
Según Pagano, este ambiente la llevó a alejarse del espacio. “Me expulsaron con desprecio, a mí y a otros que veníamos a construir. Se jactan de ser democráticos, pero pretenden eliminar a quienes piensan diferente. Son cosas que no se han visto ni en el Watergate”, afirmó.
“La casta son ellos, los Menem, la gente corrupta que vino a hacer negocios. El que trajo a los borrachos del poder, que se los lleve”, añadió.
En otro tramo de la entrevista, Pagano se refirió a los audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, que aluden a presuntos sobornos dentro del organismo. Afirmó que los casos de corrupción son un “secreto a voces” dentro del oficialismo y volvió a señalar a los Menem: “Se hablaba de cómo venían a hacer negocios en el Estado. Me parece creíble que haya una estructura para robar al Estado”, dijo.
"Esconderse debajo de la pollera de Karina"
Por esa razón, los acusó de “esconderse debajo de la pollera de Karina” tras la difusión de grabaciones editadas y obtenidas de manera ilegal. “Cuando les convenía, Martín Menem era el primero en dar la cara. ¿Por qué no lo hizo ahora?”, cuestionó al presidente de la Cámara de Diputados.
“Me parece verosímil que haya una estructura para robar al Estado. Están a tiempo de revertirlo. Puede ser que Javier y Karina no estuvieran al tanto. Ahora lo saben. Ahora está sobre la mesa. Ahora hay que tomar decisiones. Esto es una suerte de Titanic. Siguen adelante con el iceberg enfrente. Me preocupa mucho”, aseveró.
Concluyó con un mensaje sobre las elecciones legislativas: “Mi temor es que baje el nivel de participación. Cuidado con pensar que hay políticos con públicos fieles. La gente vota según lo que siente. Siento que hay mucha decepción. Ojalá me equivoque”.