Javier Milei aseguró que hay “espías que se disfrazan de periodistas” al referirse a los audios de Karina

Javier Milei se refirió este martes a la filtración de dos audios que se le adjudican a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En sus declaraciones, el mandatario acusó a “espías que se disfrazan de periodistas” y apuntó principalmente contra quienes difundieron el material, con referencia a Jorge Rial y Mauro Federico.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Milei respaldó un mensaje previo del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien aseguró que uno de los audios difundidos habría sido grabado dentro del Congreso. El mandatario sostuvo que se trata de una red de espionaje ilegal que intenta desviar la atención y afirmó que quienes participan en ella “no están por encima de la ley”.
En el segundo audio difundido este martes, y que se suma al que trascendió el pasado viernes, se escucha una voz que sería la de Karina Milei referirse a Martín Menem como la figura de referencia dentro del ámbito legislativo. “Martín es el que tiene la información. Hay que estar abajo de Martín. Yo respeto a Martín como cabeza”, se escucha en la grabación.
Menem, por su parte, aseguró que se trata de una presunta grabación ilegal y vinculó la difusión del material con un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral. En su descargo, afirmó que “la línea y las instrucciones dentro del Congreso se definen en este ámbito” y que la secretaria general de la Presidencia participa para garantizar la coordinación política con el Poder Ejecutivo, consignó el diario "La Nación".
El escándalo comenzó semanas atrás con la aparición de audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en los que se mencionan presuntas irregularidades. Spagnuolo fue apartado de su cargo y el Gobierno nacional respondió con una serie de medidas judiciales.
Entre ellas, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia solicitando el allanamiento del canal de streaming que difundió el primer audio, así como de los domicilios de periodistas y particulares señalados como involucrados en la filtración. Además, se pidió el cese inmediato de la difusión del material, especialmente si fue grabado dentro de la Casa de Gobierno.
Este lunes, un juez federal ordenó la interrupción de cualquier reproducción de audios que hayan sido grabados en dependencias oficiales y estén vinculados a Karina Milei. Paralelamente, se dio curso a una denuncia penal para investigar un posible caso de espionaje ilegal.
La situación se desarrolla en la antesala de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, en un clima de creciente tensión política y bajo fuertes cuestionamientos a la filtración de conversaciones privadas en el ejercicio de la función pública.