Javier Milei aseguró que hay “espías que se disfrazan de periodistas” al referirse a los audios de Karina

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Milei respaldó un mensaje previo del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien aseguró que uno de los audios difundidos habría sido grabado dentro del Congreso. El mandatario sostuvo que se trata de una red de espionaje ilegal que intenta desviar la atención y afirmó que quienes participan en ella “no están por encima de la ley”.