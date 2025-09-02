Secciones
Política

Javier Milei aseguró que hay “espías que se disfrazan de periodistas” al referirse a los audios de Karina

El mandatario sostuvo que se trata de una red de espionaje ilegal que intenta desviar la atención.

Javier Milei. Javier Milei.
Hace 1 Hs

Javier Milei se refirió este martes a la filtración de dos audios que se le adjudican a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En sus declaraciones, el mandatario acusó a “espías que se disfrazan de periodistas” y apuntó principalmente contra quienes difundieron el material, con referencia a Jorge Rial y Mauro Federico.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Milei respaldó un mensaje previo del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien aseguró que uno de los audios difundidos habría sido grabado dentro del Congreso. El mandatario sostuvo que se trata de una red de espionaje ilegal que intenta desviar la atención y afirmó que quienes participan en ella “no están por encima de la ley”.

En el segundo audio difundido este martes, y que se suma al que trascendió el pasado viernes, se escucha una voz que sería la de Karina Milei referirse a Martín Menem como la figura de referencia dentro del ámbito legislativo. “Martín es el que tiene la información. Hay que estar abajo de Martín. Yo respeto a Martín como cabeza”, se escucha en la grabación.

Menem, por su parte, aseguró que se trata de una presunta grabación ilegal y vinculó la difusión del material con un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral. En su descargo, afirmó que “la línea y las instrucciones dentro del Congreso se definen en este ámbito” y que la secretaria general de la Presidencia participa para garantizar la coordinación política con el Poder Ejecutivo, consignó el diario "La Nación".

El escándalo comenzó semanas atrás con la aparición de audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en los que se mencionan presuntas irregularidades. Spagnuolo fue apartado de su cargo y el Gobierno nacional respondió con una serie de medidas judiciales.

Entre ellas, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia solicitando el allanamiento del canal de streaming que difundió el primer audio, así como de los domicilios de periodistas y particulares señalados como involucrados en la filtración. Además, se pidió el cese inmediato de la difusión del material, especialmente si fue grabado dentro de la Casa de Gobierno.

Este lunes, un juez federal ordenó la interrupción de cualquier reproducción de audios que hayan sido grabados en dependencias oficiales y estén vinculados a Karina Milei. Paralelamente, se dio curso a una denuncia penal para investigar un posible caso de espionaje ilegal.

La situación se desarrolla en la antesala de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, en un clima de creciente tensión política y bajo fuertes cuestionamientos a la filtración de conversaciones privadas en el ejercicio de la función pública.

Temas Buenos AiresJorge RialCongreso de la NaciónLa NaciónMinisterio de SeguridadGobierno nacionalJavier MileiMartín Menem
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei
1

Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”
2

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios
3

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos
4

Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos

El Gobierno anunció que intervendrá en el mercado cambiario sin esperar a que el dólar llegue al techo de la banda
5

El Gobierno anunció que intervendrá en el mercado cambiario sin esperar a que el dólar llegue al techo de la banda

El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia
6

El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia

Más Noticias
Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos

Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos

Denunciaron penalmente a Patricia Bullrich por haber pedido allanamiento a periodistas

Denunciaron penalmente a Patricia Bullrich por haber pedido allanamiento a periodistas

Marcela Pagano advirtió a los Menem y lanzó críticas implícitas a Karina Milei por presuntas amenazas

Marcela Pagano advirtió a los Menem y lanzó críticas implícitas a Karina Milei por presuntas amenazas

Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei

Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei

Con 20 años, fundó una micronación en Europa y la gobierna desde el exilio

Con 20 años, "fundó" una micronación en Europa y la "gobierna" desde el exilio

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

La delegada de Las Cejas habló de un “complot político” en su contra

La delegada de Las Cejas habló de un “complot político” en su contra

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

Comentarios