En Uruguay, el periodista Eduardo Preve abordó la polémica por los audios atribuidos a Karina Milei

El conductor del programa "La Tapadita" en el canal M24 de Uruguay, Eduardo Preve, se refirió a la controversia generada tras su anuncio de que difundiría audios presuntamente relacionados con la secretaria general de la Presidencia argentina, Karina Milei. Explicó que su intención inicial era presentar audios ya conocidos en Argentina, pero que no habían sido difundidos por medios uruguayos.
“Desaparezco un rato por temas personales y al volver esto está encendido. Acá en Uruguay NO hay psicosis de audios. En La Tapadita vamos a pasar los últimos audios que los medios uruguayos nunca emitieron sobre la presunta red de coimas del gobierno argentino”, publicó.
Afirmó que, tras su anuncio, se generó "una psicosis" en torno a la posible existencia de nuevas grabaciones. El periodista citó al periodista Hugo Alconada Mon, quien cuestionó la reacción del Gobierno argentino ante la difusión de los audios. Preve también mencionó la denuncia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra el streaming Carnaval por difundir las grabaciones, calificándola como un intento de censura.
“Se está generando un temor por la difusión de los audios. Ahí es cuando digo viva la libertad en Uruguay”, expresó.
"No me dejaron dormir"
“Qué revuelo. No me dejaron dormir. Antes de pasar los audios que tenemos del caso de la presunta red de sobornos de la Argentina quería leer una frase del periodista de LA NACION y El País Hugo Alconada Mon. ‘El Gobierno se metió en un berenjenal. Si no conoce los audios de Karina, ¿por qué procura que no se difundan? Si conocen los audios y son inocuos, ¿qué problema hay? Y si son incriminatorios, ¿puede evitar que se difundan?’. Quería empezar con esto. En Punta del Este vive Eduardo Kovalivker y sus hijos están involucrados en toda esta red de sobornos", detalló Preve.
Preve aclaró que, si bien contactó a personas que poseían audios, no logró obtener nuevas grabaciones clandestinas de Karina Milei.
“Cuando surge esta decisión de un juez argentino contra el streaming Carnaval [del que forma parte Jorge Rial] que difundió casi en exclusividad los audios, digo, ‘es una buena oportunidad de conseguir esos audios’ (ya que Preve es uruguayo) porque es una censura tremenda”, remarcó.
“Dimos con tres personas que tienen audios pero no me los pasaron. Me llamaron preguntándome los si tenía porque en la Argentina decían que yo los iba a pasar hoy”.