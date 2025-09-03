En Salta ya se palpita la Experiencia Endeavor NOA

El Centro de Convenciones de Salta abrirá mañana sus puertas para recibir a miles de emprendedores, empresarios, estudiantes y líderes de la región en una nueva edición de la Experiencia Endeavor NOA, el encuentro de referencia para quienes buscan transformar ideas en proyectos de alto impacto. Durante nueve horas intensivas (desde las 9.30 hasta pasada las 18), la jornada combinará inspiración, capacitación y networking, con una agenda de charlas, talleres y mentorías diseñada para quienes quieren llevar su emprendimiento al siguiente nivel.