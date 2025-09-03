Secciones
EconomíaNoticias económicas

En Salta ya se palpita la Experiencia Endeavor NOA

El jueves se realizará el encuentro que reúne a mentores y emprendedores.

En Salta ya se palpita la Experiencia Endeavor NOA
Hace 2 Hs

El Centro de Convenciones de Salta abrirá mañana sus puertas para recibir a miles de emprendedores, empresarios, estudiantes y líderes de la región en una nueva edición de la Experiencia Endeavor NOA, el encuentro de referencia para quienes buscan transformar ideas en proyectos de alto impacto. Durante nueve horas intensivas (desde las 9.30 hasta pasada las 18), la jornada combinará inspiración, capacitación y networking, con una agenda de charlas, talleres y mentorías diseñada para quienes quieren llevar su emprendimiento al siguiente nivel.

Salta presentó la Experiencia Endeavor NOA 2025: el gran encuentro de inspiración y networking emprendedor

Salta presentó la Experiencia Endeavor NOA 2025: el gran encuentro de inspiración y networking emprendedor

¿Cuál es la propuesta para esta edición que se realiza en Salta?

-Endeavor Talks con figuras de primer nivel:

- Eduardo Novillo Astrada (CEO y cofundador de JusToken): De la cancha a la tokenización.

- Marcelo Bosch:  ex Deportista Profesional, comentarista y analista en ESPN (Rugby)

- Alejandro Oneto Gaona (Coach en aptitudes mentales y liderazgo): Emprender desde adentro hacia afuera.

- Noel de Castro (ingeniera biomédica y candidata a astronauta argentina): Llevar un país al espacio.

- Kevin Benavides (bicampeón del Dakar): Emprender es un Dakar: cómo conquistar lo imposible.

- Eduardo “Coco” Oderigo (Fundación Espartanos): El poder del sí.

- Santiago Bilinkis (tecnólogo y divulgador científico): Llegó la IA. ¿Y ahora qué hacemos?

La Experiencia Endeavor NOA en Salta

La Experiencia Endeavor NOA en Salta

Además de paneles con referentes locales como Florencia de Zavalía (Zelmira Learning), Ramiro Muñoz (SALVITA), Carolina Gammariello (CGCarteras) y Nahuel Lema (Coderhouse).

Asimismo, Endeavor NOA propone  Workshops prácticos respecto de la construcción de marca personal, validación de proyectos, escalamiento de negocios y estrategias digitales con expertos como Mariana Borigen, María Julia Bearzi y Marcelo Rabinovich.

Rondas de mentorías: más de 15 mentores de empresas líderes –entre ellos referentes de Mercado Libre, Nubimetrics, San Miguel y Filamento Brand– ofrecerán asesoramiento directo a los participantes.

Endeavor NOA: “Necesitamos que la escuela secundaria forme emprendedores”, afirmó Jacobo Cohen Imach

Endeavor NOA: “Necesitamos que la escuela secundaria forme emprendedores”, afirmó Jacobo Cohen Imach

Networking Party: un espacio distendido para cerrar el día generando vínculos estratégicos con otros emprendedores, inversores y actores clave del ecosistema.

La Experiencia Endeavor NOA es una plataforma para inspirar, conectar y potenciar a quienes apuestan por innovar y crecer desde el norte argentino. Cada edición refleja la fuerza del ecosistema regional y el poder transformador del emprendedurismo de alto impacto.

Temas SaltaEndeavor NOA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
De un showroom a la Experiencia Endeavor NOA

De un showroom a la Experiencia Endeavor NOA

Experiencia Endeavor NOA 2025: los emprendedores ponen la mirada en Salta

Experiencia Endeavor NOA 2025: los emprendedores ponen la mirada en Salta

“El que no se adapta, muere”: la creadora tucumana de una plataforma pedagógica de inclusión participará de la Experiencia Endeavor NOA 2025

“El que no se adapta, muere”: la creadora tucumana de una plataforma pedagógica de inclusión participará de la Experiencia Endeavor NOA 2025

Endeavor NOA: “Las ideas no le pertenecen a nadie; son de quienes las ejecutan y las hacen realidad”, señala Pamela Scheurer

Endeavor NOA: “Las ideas no le pertenecen a nadie; son de quienes las ejecutan y las hacen realidad”, señala Pamela Scheurer

Una calma en el mercado tras la tormenta de la deuda

Una calma en el mercado tras la tormenta de la deuda

Lo más popular
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones
1

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación
2

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias
3

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena
4

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena
5

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia
6

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

Más Noticias
Ricardo Arriazu sobre la crisis cambiaria: “Si el dólar se escapa, se acabó todo”

Ricardo Arriazu sobre la crisis cambiaria: “Si el dólar se escapa, se acabó todo”

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena

Del auxilio al dólar al costo político: qué anticipa la intervención del Gobierno en la previa de octubre

Del auxilio al dólar al costo político: qué anticipa la intervención del Gobierno en la previa de octubre

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

Comentarios