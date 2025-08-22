Secciones
“El que no se adapta, muere”: la creadora tucumana de una plataforma pedagógica de inclusión participará de la Experiencia Endeavor NOA 2025

El evento, que se llevará a cabo en Salta, reunirá a líderes emprendedores, innovadores y jóvenes talentos en una jornada de capacitación, inspiración y networking.

Belén Castellano
Belén Castellano

Florencia de Zavalía es la fundadora de “Zelmira Learning”, una plataforma educativa potenciada por inteligencia artificial que en segundos adapta contenidos escolares a las necesidades de cada estudiante. La tucumana será una de las voces del panel “Del NOA al mundo” en la Experiencia Endeavor, el encuentro emprendedor más grande del país que este año se realizará el 4 de septiembre en el Centro de Convenciones de Salta. Con una jornada de más de ocho horas, el evento convoca a líderes de innovación, emprendedores en crecimiento y jóvenes con ideas de negocio para compartir aprendizajes, capacitarse y generar redes.

Zelmira: inclusión escolar en tiempo real

“Con solo subir un archivo, la herramienta genera automáticamente versiones accesibles para estudiantes con distintas necesidades educativas. Ahorra horas de trabajo a profesionales y garantiza inclusión real en el aula”, explicó De Zavalía en diálogo con LA GACETA.

La plataforma ofrece adecuaciones de acceso, significativas y muy significativas. Su diferencial, según su creadora, es que no se limita a contenidos estandarizados sino que se nutre de conocimiento especializado en educación inclusiva. “Zelmira te permite realizar adecuaciones personalizadas sin necesidad de ser experto en la temática”, señaló.

El impacto ya se percibe en las aulas. “En los alumnos vimos que sienten que pueden, lo que les da seguridad y mejora su calidad de vida y la de sus familias. En los docentes, que ahorran tiempo y ya no sienten la inclusión como un peso. Y en las instituciones, que mejoran su reputación y reducen las quejas en los gabinetes pedagógicos”, detalló la emprendedora.

EQUIPO TUCUMANO. Inés Fernández Murga y Florencia Andrieux, Tobías Garretón, Santiago Jeréz, Santiago Flores y Matías Holgado. EQUIPO TUCUMANO. Inés Fernández Murga y Florencia Andrieux, Tobías Garretón, Santiago Jeréz, Santiago Flores y Matías Holgado.

Los desafíos de emprender desde el NOA y lo que se viene en educación

De Zavalía reconoció que el camino en el norte fue cuesta arriba. “Hubo mucha resistencia a la tecnología. Aquí primero había que vender la digitalización, algo que en otras provincias ya estaba más naturalizado”, relató. A eso se suma la escasa inversión en educación en comparación con otros países. Sin embargo, la creadora de Zelmira encontró una recepción favorable. “Hoy lo que es inclusión escolar es un desafío inmenso, y ahí logramos buena llegada”, destacó.

Consultada sobre el futuro del sector, la emprendedora no dudó: “La inteligencia artificial puede mejorar la eficiencia y la efectividad de la educación al personalizar el aprendizaje y dar retroalimentación instantánea. El que no se adapta, muere”. Y completó: “Hoy hay una revolución en inclusión escolar, porque cada vez hay más diagnósticos de dificultades de aprendizaje y discapacidad, y también una revolución en IA. Zelmira ofrece la vanguardia en ese cruce”.

Expectativas en la Experiencia Endeavor

La edición 2024 de Experiencia Endeavor NOA en Tucumán convocó a más de 3.500 personas y sumó 2.000 asistentes vía streaming. Este año, la apuesta es mayor. En Salta estarán presentes speakers internacionales como Santiago Bilinkis, Eduardo “Coco” Oderigo y Eduardo Novillo Astrada.

Para De Zavalía, la oportunidad es clara: hacer comunidad. “Lo más valioso es el networking. Espero llevarme muchos contactos claves para Zelmira y aportar mi experiencia para motivar a otros a animarse con sus proyectos”, afirmó.

Endeavor NOA. Mercedes Paz, Gisela Dulko y Nicolás Sánchez participaron del panel “Mentalidad Ganadora: Secretos de Deportistas para el Éxito Emprendedor”, Endeavor NOA. Mercedes Paz, Gisela Dulko y Nicolás Sánchez participaron del panel “Mentalidad Ganadora: Secretos de Deportistas para el Éxito Emprendedor”, LA GACETA /FOTO DE CAROLINA SERVETTO.

El encuentro contará además con talleres prácticos, mentorías con expertos en innovación, estrategia y finanzas, y un after networking pensado para vincular a emprendedores, inversores y actores clave del ecosistema.

