“El que no se adapta, muere”: la creadora tucumana de una plataforma pedagógica de inclusión participará de la Experiencia Endeavor NOA 2025

Florencia de Zavalía es la fundadora de “Zelmira Learning”, una plataforma educativa potenciada por inteligencia artificial que en segundos adapta contenidos escolares a las necesidades de cada estudiante. La tucumana será una de las voces del panel “Del NOA al mundo” en la Experiencia Endeavor, el encuentro emprendedor más grande del país que este año se realizará el 4 de septiembre en el Centro de Convenciones de Salta. Con una jornada de más de ocho horas, el evento convoca a líderes de innovación, emprendedores en crecimiento y jóvenes con ideas de negocio para compartir aprendizajes, capacitarse y generar redes.