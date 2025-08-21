Experiencia Endeavor NOA 2025: los emprendedores ponen la mirada en Salta

El Centro de Convenciones de Salta será, el próximo 4 de septiembre, el escenario de una de las citas más esperadas del calendario emprendedor argentino como lo es la Experiencia Endeavor NOA 2025.
El encuentro, organizado por la Fundación Endeavor, promete una jornada intensa de más de ocho horas con charlas inspiradoras, talleres prácticos, mentorías personalizadas y espacios de networking. En su última edición, realizada en Tucumán, reunió a más de 3.500 participantes, y este año busca redoblar la apuesta consolidándose como referente regional y nacional.
“Creemos en el potencial emprendedor del NOA y queremos seguir impulsando propuestas que inspiran, conectan y transforman”, destacó Celeste Ballari, directora ejecutiva de Endeavor para la región.
Una agenda para inspirar, aprender y conectar
La Experiencia Endeavor NOA se distingue por la combinación de actividades pensadas para distintos perfiles: emprendedores en etapa inicial, líderes de empresas, inversores, estudiantes y profesionales.
El plato fuerte de la jornada será el line-up de oradores que compartirán aprendizajes, desafíos y visiones de futuro:
Santiago Bilinkis, tecnólogo y divulgador con más de 25 años en la industria tecnológica.
Alejandro Oneto Gaona, especialista en liderazgo y alto rendimiento deportivo.
Eduardo “Coco” Oderigo, creador de la Fundación Espartanos, que trabaja con personas privadas de libertad a través del rugby.
Eduardo Novillo Astrada, CEO y cofundador de Justoken, referente en blockchain y tokenización de activos.
Marcelo Bosch, ex Puma y referente en resiliencia y liderazgo.
Noel de Castro, ingeniera biomédica y candidata a astronauta.
Florencia de Zavalía, fundadora de Zelmira Learning, plataforma de inclusión educativa con IA.
Kevin Benavides, bicampeón del Rally Dakar y orgullo salteño.
Ramiro Muñoz, representante de la agroindustrial Salvita.
Nahuel Lema, cofundador de Coderhouse.
Carolina Gammariello, empresaria y creadora del Método CG para escalar negocios.
Workshops y mentorías personalizadas
La propuesta incluye cuatro workshops interactivos con especialistas como María Julia Bearzi (Endeavor Argentina), Leandro Antonelli (Google Argentina), Marcelo Rabinovich (MindPraxis) y Mariana Borigen (Neo ADV).
Además, habrá un espacio de mentoría personalizada con más de 15 referentes nacionales, entre ellos Ramiro Cormenzana (Mercado Libre), Santiago Ruiz Nicolini (Infomanager) y Pamela Scheurer (Nubimetrics).
Los asistentes también podrán recorrer más de 10 stands de instituciones públicas y privadas que ofrecen programas de financiamiento, incubación y formación. El día cerrará con un After Networking, pensado para conectar de manera más cercana con empresarios, inversores y colegas del ecosistema.
Información clave
La cita está programada para el próximo jueves 4 de septiembre de 9.30 a 18.00 en el Centro de Convenciones de Salta y las inscripciones se encuentran disponibles en las redes sociales de @endeavor_noa.
Esta iniciativa llega con la promesa de transformar ideas en negocios sostenibles y reafirmar que el noroeste argentino tiene un lugar central en el mapa emprendedor del país.