Experiencia Endeavor NOA 2025: los emprendedores ponen la mirada en Salta

El encuentro, organizado por la Fundación Endeavor, promete una jornada intensa de más de ocho horas con charlas inspiradoras, talleres prácticos, mentorías personalizadas y espacios de networking. En su última edición, realizada en Tucumán, reunió a más de 3.500 participantes, y este año busca redoblar la apuesta consolidándose como referente regional y nacional.