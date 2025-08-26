Secciones
Salta presentó la Experiencia Endeavor NOA 2025: el gran encuentro de inspiración y networking emprendedor

El evento se realizará el 4 de septiembre. Habrá charlas de referentes nacionales e internacionales, talleres, mentorías y espacios de vinculación para emprendedores de toda la región.

Hace 3 Hs

Con una rueda de medios en la capital salteña, quedó presentada oficialmente la Experiencia Endeavor NOA 2025, que tendrá lugar el próximo jueves 4 de septiembre en el Centro de Convenciones de Salta. El encuentro, que cada año recorre distintas ciudades del noroeste argentino, se consolida como una plataforma de inspiración, capacitación y networking para los emprendedores de la región.

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, resaltó el impacto del evento en la economía local: “Los emprendedores son un motor clave para la economía de Salta. Experiencia Endeavor les brinda una ventana de visibilidad única y potencia el talento local para proyectarlo al país y al mundo”.

En la misma línea, el coordinador del Ente de Turismo de la Ciudad, Fernando García Soria, destacó que la llegada de Endeavor convierte a Salta en un polo de innovación y oportunidades: “No solo convoca a emprendedores de Salta, sino que tracciona talento de todo el NOA hacia nuestra ciudad”.

Por su parte, la directora de Endeavor NOA, Celeste Ballari, remarcó el espíritu del evento: “Es un punto de encuentro potente. Queremos que cada participante se lleve herramientas e ideas para transformar su entorno con impacto positivo”. 

Mientras que su par, José María Zambrano, subrayó: “El NOA tiene un ADN emprendedor muy fuerte, capaz de generar un enorme poder de cambio en la sociedad”.

La agenda incluye charlas con referentes nacionales e internacionales, workshops prácticos, mentorías personalizadas y espacios de networking. El objetivo es que los asistentes puedan aprender, inspirarse y vincularse con todo el ecosistema emprendedor.

Las entradas ya están disponibles en el sitio oficial de Endeavor: endeavor.org.ar/eventos/experiencia-endeavor-noa-4.

