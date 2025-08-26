Salta presentó la Experiencia Endeavor NOA 2025: el gran encuentro de inspiración y networking emprendedor

Con una rueda de medios en la capital salteña, quedó presentada oficialmente la Experiencia Endeavor NOA 2025, que tendrá lugar el próximo jueves 4 de septiembre en el Centro de Convenciones de Salta. El encuentro, que cada año recorre distintas ciudades del noroeste argentino, se consolida como una plataforma de inspiración, capacitación y networking para los emprendedores de la región.