La Experiencia Endeavor NOA en Salta

La Experiencia Endeavor NOA desembarcará en avenida Paraguay 2.900 de la capital salteña. El encuentro será de 9 a 18 y reunirá espacios de vinculación para crecer y conectarse con referentes.
En el escenario principal estarán las Endeavor Talks, con fundadores de startups, líderes de empresas y casos de éxito nacionales e internacionales que compartirán sus aprendizajes, desafíos y visión de futuro. Los Workshops brindarán herramientas prácticas de la mano de expertos, mientras que en las rondas de Endeavor Mentors más de 15 referentes del mundo empresario y consultor orientarán a los participantes en la toma de decisiones y en el diseño de estrategias de crecimiento.
El evento contará además con un espacio de instituciones de apoyo al emprendedor, con más de 10 stands donde se podrán conocer programas, servicios y recursos para potenciar los proyectos. La jornada cerrará con el After Networking, un ámbito distendido para relacionarse con actores clave del ecosistema.
“Después del éxito rotundo de la edición 2024 en Tucumán, estamos muy entusiasmados de llegar este año a Salta. Creemos en el potencial emprendedor del NOA y queremos seguir impulsando propuestas que inspiran, conectan y transforman”, expresó Celeste Ballari, directora ejecutiva de Endeavor para la región. Las entradas ya están disponibles en: eventos.endeavor.org.ar