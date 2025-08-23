La Experiencia Endeavor NOA en Salta

En el escenario principal estarán las Endeavor Talks, con fundadores de startups, líderes de empresas y casos de éxito nacionales e internacionales que compartirán sus aprendizajes, desafíos y visión de futuro. Los Workshops brindarán herramientas prácticas de la mano de expertos, mientras que en las rondas de Endeavor Mentors más de 15 referentes del mundo empresario y consultor orientarán a los participantes en la toma de decisiones y en el diseño de estrategias de crecimiento.