La oposición pone freno a la motosierra: el Senado deroga cinco decretos de Milei

El Senado de la Nación dio un duro golpe al Gobierno al rechazar cinco decretos desregulatorios impulsados por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Se trata de cuatro decretos delegados y un DNU que eliminaban o reformaban organismos clave como Vialidad Nacional, el INTA, el INTI y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).