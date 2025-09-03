Secciones
Audios: tres pedidos de interpelación por presuntas coimas en Discapacidad avanzan en Diputados
La Comisión de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados dio curso a tres pedidos de interpelación que apuntan directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y al ministro de Salud, Mario Lugones. Las solicitudes surgieron a partir de denuncias sobre supuestas coimas en la contratación de medicamentos e insumos vinculados al área de Discapacidad.

El diputado Pablo Yedlin -titular de la comisión- explicó que el trámite deberá continuar en el ámbito parlamentario: “Hemos estudiado el caso y debe ocurrir igual en la Comisión de Asuntos Constitucionales antes que los pedidos de informes verbales sean analizados en el recinto para su aprobación”. Los tres requerimientos son de la diputada Sabrina Selva; del diputado Oscar Agost Carreño junto a Miguel Pichetto y otros; y el tercero es de Christian Castillo y Vilma Ripoll y otros.

Durante la reunión, Yedlin cuestionó la estrategia del oficialismo en el trabajo legislativo. “Lo que está pasando hoy es que todos los proyectos terminan con giros a comisiones que no se reúnen, intentan detenernos, y tenemos que emplazar a las comisiones para que trabajen, conseguir el dictamen y volver al recinto. Entiendo su idea de entorpecer el trabajo parlamentario pero no la podemos compartir”, remarcó.

La diputada Sabrina Selva abrió el debate recordando pasajes de los audios en los que se mencionan presuntas coimas. Luego fue el turno de Christian Castillo, quien advirtió: “El que habló de las coimas no fue un opositor sino un funcionario del riñón oficialista, tienen que dar explicaciones y dar la cara”.

Temas Agencia Nacional de Discapacidad Honorable Cámara de Diputados de la NaciónPablo YedlinKarina MileiGuillermo FrancosMario Lugones
