Audios: tres pedidos de interpelación por presuntas coimas en Discapacidad avanzan en Diputados

El diputado Pablo Yedlin -titular de la comisión- explicó que el trámite deberá continuar en el ámbito parlamentario: “Hemos estudiado el caso y debe ocurrir igual en la Comisión de Asuntos Constitucionales antes que los pedidos de informes verbales sean analizados en el recinto para su aprobación”. Los tres requerimientos son de la diputada Sabrina Selva; del diputado Oscar Agost Carreño junto a Miguel Pichetto y otros; y el tercero es de Christian Castillo y Vilma Ripoll y otros.