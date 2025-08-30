Eduardo Menem respaldó a "Lule" tras las acusaciones por presuntas coimas

La polémica por los audios filtrados del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, sigue generando repercusiones en el ámbito político. En esas grabaciones, difundidas el pasado miércoles 20 de agosto, Spagnuolo acusaba a Eduardo “Lule” Menem -subsecretario de Gestión Institucional- de presuntamente liderar un esquema de cobro de coimas a prestadores de salud.
Ante la difusión del caso, el ex senador Eduardo Menem salió en defensa de su sobrino y de su familia, asegurando que se trata de una operación para dañar su apellido. “Están manoseando de más mi apellido, el apellido de mi familia”, reclamó en diálogo con LN+, al tiempo que pidió cautela: “Hay que ser muy cuidadoso hasta que se expida la Justicia”.
El ex legislador, también padre del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sostuvo que estas acusaciones forman parte de una campaña de desprestigio sin fundamentos sólidos. Recordó incluso que la política argentina ha tenido otros antecedentes de denuncias falsas, mencionando el caso del ex gobernador de Córdoba Eduardo Angeloz, quien terminó absuelto en una causa por enriquecimiento ilícito.
Menem también respondió a los cuestionamientos del periodista Alejandro Fantino, quien en un programa de 2024 se refirió a la familia riojana como “genéticamente voraz”. Frente a esas declaraciones, el hermano del ex presidente Carlos Menem replicó: “No somos ningún clan. Somos una familia honorable, descendientes de un inmigrante que trabajó, que triunfó y que nos dio educación”.
“Defiendo mi apellido, mi familia, defiendo el honor de mis hijos y nietos, que se ven perjudicados por esta campaña sin fundamentos”, subrayó, al tiempo que denunció tintes “maliciosos” en el tratamiento mediático del tema. Y agregó: “Usted y todas las personas de la Argentina somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, en referencia al principio constitucional de presunción de inocencia.
Consultado sobre quién estaría detrás de lo que calificó como una maniobra política, respondió: “No sé quién es ni me interesa quién está. No me voy a meter en el barro de la política ni del periodismo”.
El descargo de “Lule” Menem
Previo a las declaraciones de su tío, Eduardo “Lule” Menem publicó un comunicado oficial en su cuenta de X (antes Twitter), donde rechazó enérgicamente las acusaciones.
“Jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios y dirigentes, con la intención de manchar la honestidad y la imagen de un gobierno”, expresó.
El funcionario aclaró que nunca tuvo injerencia en los procesos de contratación de la ANDIS. “Ni de manera formal ni informal tuve intervención en contrataciones. Nadie me mencionó hechos de corrupción ni tuve conocimiento de irregularidades”, aseguró.
Asimismo, negó cualquier conversación con Karina Milei o con el presidente Javier Milei vinculada a contrataciones o a la actividad de la Andis: “Jamás hablé con ellos sobre prestaciones o contratos”.
Finalmente, atribuyó la difusión de las acusaciones a un trasfondo electoral: “No es casualidad que este tipo de maniobras aparezcan justo dos semanas antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, último reducto del kirchnerismo”. Y concluyó reafirmando la línea del oficialismo: “Nada de lo que hagan frenará la lucha que estamos llevando adelante por la transparencia y contra la corrupción”.