Droga por correo privado: detienen en Yerba Buena a una pareja con más de dos kilos de marihuana
Los jóvenes fueron detenidos cuando fueron a buscar una encomienda. Un sistema de transporte que se afianza.
LA PRUEBA DEL DELITO. Los detenidos recibieron las flores de marihuana en dos cajas de cartón.
Por
Gustavo Rodríguez
Hace 2 Hs
Tucumán
Salta
Catamarca
Yerba Buena
La Rioja
Santa Cruz
Jorge Dib
Narcotráfico
Crece el envío de drogas y de mercadería de contrabando por encomiendas
