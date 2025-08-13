 Detienen a cinco personas con nueve kilos de drogas en operativos de Gendarmería en Salta
Detienen a cinco personas con nueve kilos de drogas en operativos de Gendarmería en Salta

Hace unos días, el interventor del municipio de Aguas Blancas dijo que el lugar es "Narcolandia".

Efectivos de Gendarmería Nacional decomisaron nueve kilos de estupefacientes durante dos procedimientos realizados en la localidad de Salvador Mazza, provincia de Salta. En total, se secuestraron 3,7 kilos de marihuana y 6,1 kilos de cocaína, además de vehículos, dinero en efectivo y otros elementos.

Primer procedimiento: marihuana en mochilas

Gendarmes de la Sección Vial Caraparí, dependiente del Escuadrón 61 “Salvador Mazza”, patrullaban la zona cuando detectaron una motocicleta con dos ocupantes que salían del camino secundario conocido como Arenales hacia la Ruta Nacional Nº 34.

Tras un seguimiento controlado, se detuvo el vehículo y se halló una mochila con varios paquetes que contenían una sustancia vegetal amarronada.

Las pruebas Narcotest realizadas por personal de Criminalística confirmaron que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de 3 kilos 793 gramos. Ambos ocupantes quedaron detenidos por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Segundo procedimiento: cocaína oculta en una camioneta

En un operativo distinto, pero a cargo de la misma unidad, los efectivos interceptaron una camioneta que circulaba desde el camino secundario Las Vías hacia la Ruta Nacional Nº 3.

En la requisa se encontraron tres ocupantes que transportaban un colchón con base de somier y respaldo, 12 packs de gaseosas de origen extranjero, tres teléfonos celulares, $247.000 pesos argentinos y una mochila con seis paquetes rectangulares que contenían cocaína.

El pesaje totalizó 6 kilos 176 gramos del estupefaciente.

Intervención judicial y secuestros

En ambos casos intervino la Fiscalía Federal de Tartagal, que dispuso el secuestro de los rodados, las drogas incautadas, el dinero y otros elementos, además de la detención de los cinco involucrados.

Estos operativos forman parte del trabajo sostenido de Gendarmería Nacional para combatir el tráfico de drogas en el norte del país, una región clave por su cercanía con las fronteras internacionales.

