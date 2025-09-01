Por el fin de la cosecha gruesa, el ingreso de divisas cayó un 25%

El sector agroexportador argentino comenzó a mostrar signos de retracción en la liquidación de divisas, concluida la cosecha gruesa. Según datos oficiales de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), durante agosto se registró un ingreso de U$S 1.818 millones, lo que representa una baja del 25% en comparación con agosto de 2024, y un desplome del 55%, respecto a julio pasado, que había marcado un récord histórico para el sector. No obstante, el acumulado anual, entre enero y agosto, arroja un resultado más alentador: un incremento del 32%, frente al mismo período del año anterior.