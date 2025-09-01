Por el fin de la cosecha gruesa, el ingreso de divisas cayó un 25%

El sector agroexportador argentino comenzó a mostrar signos de retracción en la liquidación de divisas, concluida la cosecha gruesa. Según datos oficiales de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), durante agosto se registró un ingreso de U$S 1.818 millones, lo que representa una baja del 25% en comparación con agosto de 2024, y un desplome del 55%, respecto a julio pasado, que había marcado un récord histórico para el sector. No obstante, el acumulado anual, entre enero y agosto, arroja un resultado más alentador: un incremento del 32%, frente al mismo período del año anterior.
La disminución de agosto responde a factores de estacionalidad propios de la actividad agroexportadora. Los meses posteriores al pico de la cosecha suelen caracterizarse por una reducción en las exportaciones y en los registros de operaciones. “La baja permanente de derechos de exportación ha permitido mantener un flujo de granos hacia la exportación y el procesamiento industrial exportador que posibilitó ingresos mejores de divisas a los inicialmente previstos”, remarcaron desde CIARA-CEC.
La liquidación de divisas se encuentra directamente ligada a la compra de granos destinados a la exportación, tanto en su estado natural como luego de un proceso industrial. En este sector, el ingreso de divisas se produce, en su mayoría, de manera anticipada: alrededor de 30 días en el caso de los granos y hasta 90 días para aceites y harinas proteicas.
Esa anticipación depende de la etapa de la campaña agrícola y del tipo de grano, por lo que las entidades descartan que exista un retraso en la liquidación de divisas. Además, advierten que las comparaciones estadísticas entre distintos períodos deben considerarse con cautela, ya que el ingreso de divisas está sujeto a factores externos que escapan al control del sector.
Retenciones y estímulos para los exportadores
Durante el primer semestre, la liquidación de divisas se vio incentivada por una reducción temporal de retenciones, que finalmente se transformó en una medida permanente. Así, las alícuotas bajaron en diferentes rubros: la carne vacuna y aviar pasó de 6,75% a 5%, mientras que en granos como maíz, trigo y sorgo se redujeron del 12% al 9,5%. En tanto, el girasol descendió de 7,5% a 5,5% y la soja del 33% al 26%, mientras que los subproductos de la oleaginosa pasaron de tributar 31% a 24,5%.
De acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el desempeño de las exportaciones agroindustriales en 2025 estaría marcado por un leve aumento en el valor total respecto a 2024. No obstante, este crecimiento se vería condicionado por la caída de los precios internacionales de los granos.
El relevamiento de la BCR estima que el sector agroexportador aportará U$S 31.564 millones en exportaciones durante este año, apenas por encima de la cifra de 2024. Sin embargo, advierte sobre cambios en la composición de los productos enviados al exterior y en los volúmenes despachados.
El rol de la soja
El análisis por complejos productivos muestra que la soja continuará siendo el principal motor de las exportaciones argentinas. Para este año se proyecta que el complejo sojero genere U$S 18.776 millones, un monto muy similar a los U$S 18.799 millones alcanzados en 2024. Dentro de este segmento se observa un cambio en la estructura exportadora: aumentan las ventas externas de poroto y aceite de soja, mientras que la harina proteica pierde participación en el total de las exportaciones.