Dólares fuera del sistema: divisas guardadas bajo el colchón

¿Cuánto dinero guardan los argentinos bajo el colchón? De acuerdo con los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), fuera del sistema financiero los argentinos guardan U$S 271.247 millones. Una manera de ponderar esa cifra puede ser lo captado por el blanqueo de capitales, con el que se regularizaron cerca de U$S 22.165 millones, de acuerdo con los datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Ese blanqueo representa casi el 10% del total de divisas ahorradas por los argentinos, explica lanacion.com. Lo que resulta más llamativo es que aquellas divisas que no están captadas por el sistema financiero nacional equivalen a 10 veces el monto de las reservas internacionales brutas del Banco Central.