El rol de los ingenieros para el agro

Tres aspectos básicos

Solo podemos resumir muy escuetamente los tres aspectos básicos de la misma: a) Trabajar en lograr mejores cultivos para alimentos humanos. b) Mejores cultivos para obtener las fibras necesarias para vestimentas del ser humano. Más recientemente los cultivos para biocombustibles y bioenergía. c) En nuestra provincia el papel ascendente de la profesión comenzó con mucha fuerza -hasta el día de hoy luego del tremendo colapso económico y social que sufrió Tucumán con el cierre intempestivo de 15 ingenios (después se rehabilitarían cuatro) en 1966-67, sumado a una tremenda coincidencia con la fuerte y rápida evolución de la enfermedad en los cítricos (naranjas y mandarinas que dominaban la provincia), patología de origen virósico denominada “tristeza de los citrus”. El limón (muy pocas pequeñas plantaciones) no fue afectado. Entonces la Experimental puso el enfoque allí, y así surgió la impresionante industria del limón (una de las más importantes del mundo). Paralelo a ello comenzó un nuevo cultivo -la soja- donde se desconocía todo, o los cultivos de trigo, porotos, etc., todo lo cual hacia imprescindible el trabajo de los ingenieros agrónomos, de allí la valorización de la profesión.