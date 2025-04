El Banco Central volvió a vender divisas

El Banco Central vendió ayer U$S 165 millones, su peor saldo negativo desde el 28 de marzo. Pero las reservas brutas internacionales subieron en U$S 76 millones, hasta los U$S 24.733 millones. Se trató de la primera mejora de reservas en una semana y respondió a la suba en las cotizaciones de activos como el oro.