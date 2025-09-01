Secciones
Política

La emergencia en discapacidad vuelve a irrumpir en el Congreso

Además, la oposición tratará los pedidos de interpelación a Karina Milei y Mario Lugones ante los audios que expusieron una presunta red de coimas.

VOLUNTADES. La oposición debe reunir dos tercios para torcer el veto de Milei VOLUNTADES. La oposición debe reunir dos tercios para torcer el veto de Milei
Hace 1 Hs

Aunque la fecha aún no está confirmada, es un hecho que el Senado sesionará en los próximos días. En esa sesión, el punto de partida será la insistencia de la ley que vetó el Ejecutivo sobre la emergencia en discapacidad, la cual avanzó en Diputados, y la modificación de la norma vigente que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), una herramienta trascendental para el Gobierno.

La reactivación de la emergencia en discapacidad significaría un nuevo revés para el Gobierno, a tan solo horas o días de las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires.

La ecuación que hacen los senadores de la oposición es bastante simple. Como en el caso de discapacidad se trata de la insistencia de una ley que fue vetada por el presidente, Javier Milei, es necesario contar con el voto positivo de dos tercios de los presentes. Es la misma cantidad de votos que son necesarios para poder habilitar el tratamiento de cualquier proyecto de ley que no cuenta con dictamen de comisión.

El Senado insistirá con la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Senado insistirá con la Ley de Emergencia en Discapacidad

El pasado 20 de agosto la oposición en Diputados reunió cómodamente la mayoría especial de dos tercios con 172 votos afirmativos, mientras que los libertarios y sus aliados sumaron 73 rechazos. Hubo dos abstenciones. La norma, que actualiza aranceles de prestaciones por inflación y crea una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo, había sido aprobada con amplio consenso político en el Congreso de la Nación.

Agenda en Diputados

Luego del faltazo del ministro de Salud, Mario Lugones, y del interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, al plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Discapacidad, la oposición avanzará con el tratamiento de distintos proyectos que reclaman la interpelación de Lugones y de Karina Milei, mencionada en los audios por los cuales la justicia investiga presuntas coimas.

Ambas comisiones, bajo la conducción de Unión por la Patria, se reunirán mañana para tratar las iniciativas que le fueron giradas. La oposición sabe que, para que prosperen los dictámenes, deberá recurrir a la herramienta más utilizada en el último tiempo: que por decisión del pleno se emplace a la comisión.

La Comisión de Discapacidad también analizará la posibilidad de interpelar a Diego Spagnuolo.

