Emergencia en Discapacidad: se movilizaron en Tucumán y el resto del país en contra del veto de Milei

La movilización de hoy fue precedida por una vigilia que se llevó a cabo el martes 19 de agosto en la Plaza de Mayo, convocada por el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros sectores. Los participantes se congregaron para encender "una luz de esperanza" y visibilizar su reclamo antes del debate clave en el Congreso.