Emergencia en Discapacidad: se movilizaron en Tucumán y el resto del país en contra del veto de Milei

En Tucumán se concentraron en la plaza Independencia. La protesta incluyó una vigilia previa, que tuvo su epicentro en el Congreso, en Buenos Aires.

Movilización en la plaza Independencia. LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO Movilización en la plaza Independencia. LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO
Hace 7 Hs

Miles de personas con discapacidad, familiares y trabajadores del sector se movilizaron este miércoles en una jornada de protesta federal, tanto en Tucumán como el resto del país. El objetivo principal es presionar a los diputados nacionales para que rechacen el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El punto neurálgico de la protesta fue Capital Federal, frente al Congreso de la Nación, donde la Cámara de Diputados trata la medida. Sin embargo, las manifestaciones se replicaron en las principales ciudades de Argentina. En la provincia, la concentración fue en la plaza Independencia, en la capital tucumana. 

La movilización de hoy fue precedida por una vigilia que se llevó a cabo el martes 19 de agosto en la Plaza de Mayo, convocada por el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros sectores. Los participantes se congregaron para encender "una luz de esperanza" y visibilizar su reclamo antes del debate clave en el Congreso.

Las consignas de la marcha han sido claras: "Frente al abandono y la crueldad, respondemos con participación, compromiso y ciudadanía", y "Defendamos la Ley, ¡los derechos conquistados no se negocian!".

Algunos gobernadores se manifestaron en contra del veto presidencial. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, expresó su rechazo públicamente a través de un video en redes sociales, pidiendo a los diputados de su provincia que no acompañen la medida del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). "Esta ley no pone en riesgo el equilibrio fiscal, pero sí la vida de miles de personas", sentenció Llaryora.

