Alfajor casero de pistacho: cómo hacer tu propia golosina en tendencia

La fiebre del pistacho invadió ya todos los rubros posibles dentro de la cocina. Desde el surgimiento de las famosas barras de chocolate Dubai, el fruto seco no hizo más que ganar popularidad. A pesar de su fama, el pistacho no es una semilla que resulte familiar a todos los argentinos. Por eso un influencer explicó cómo tratar el ingrediente para hacer tus propios alfajores de pistacho caseros.
El influencer de repostería conocido como Fonse –@fonsecelias en TikTok– compartió a sus seguidores una receta de alfajor de pistacho que se viralizó. Desde su publicación, cientos de personas pudieron ver el paso a paso y, quienes la replicaron, dicen haber tenido gran éxito en cuanto a sabor y calidad.
La receta de Fonse parte de un intento de imitación al alfajor de pistacho de Arroyito; una marca que, si bien no llega a Tucumán, tiene un gran reconocimiento en Buenos Aires. Pero el influencer decidió hacer su propia versión y explicar cómo se puede preparar la misma delicia con cosas que tenemos en casa.
Ingredientes para un alfajor de pistacho casero
Esta receta se compone de dos partes fundamentales: por un lado, la elaboración de las tapas del alfajor y, por otro, la preparación de la crema de pistacho que se usará de relleno y la cobertura. Para esta segunda parte, el ingrediente fundamental es –claramente– el pistacho, del que se necesitarán solamente 100 gramos. A la crema además se le agregará una cucharada de aceite vegetal y 90 gramos de chocolate blanco.
Para las tapas de los alfajores se necesitarán más ingredientes secos. En primer lugar, 250 gramos de harina común, 50 gramos de azúcar –25 gramos de la morena y 25 gramos de la común– y 5 gramos de polvo para hornear. También se necesitarán 100 gramos de manteca, un huevo y un chorrito de esencia de vainilla.
Receta para hacer alfajores de pistacho caseros
El proceso para hacer las tapas de los alfajores se divide en dos partes. Lo primero que harás será blanquear la manteca mezclándola con los dos tipos de azúcar hasta que su color aclare todo lo posible. A esa mezcla añadirás un huevo entero y mezclarás hasta integrar completamente. Por último, agregarás el harina y el polvo para hornear espolvoreándolos de manera que no se formen grumos. Uní todo hasta que se forme una masa suave y estirala sobre una superficie plana hasta que tenga una altura de dos milímetros. Luego, tapar con papel film y reservar en el freezer.
Entremedio de la preparación de las tapitas de alfajor, prepará la crema de relleno. El primer paso es procesar el pistacho en una licuadora –o propiamente, procesadora– hasta que quede como un polvo. Si no tenés estos electrodomésticos, podés picarlo con un cuchillo hasta que quede muy pequeño o molerlo con un mortero. Añadí también la cucharada de aceite vegetal y seguí mezclando. Hacia la mitad del proceso, agregá el chocolate blanco a temperatura pomada, para que se haga más suave y tapá la crema con un papel film al contacto.
Dejá la crema y retirá la masa de la heladera. Cortá pequeños discos con un molde o con cualquier vaso del tamaño que quieras que queden los alfajores. Poné cada tapita encima de una bandeja con papel manteca o previamente enharinada y cociná por 10 minutos. Esperá que se enfríen las tapas y ya podrás rellenar con la crema que reservaste y bañarlo en chocolate. Podés agregar pistachos picados encima para decorar.