Alfajor casero de pistacho: cómo hacer tu propia golosina en tendencia

Receta para hacer alfajores de pistacho caseros

El proceso para hacer las tapas de los alfajores se divide en dos partes. Lo primero que harás será blanquear la manteca mezclándola con los dos tipos de azúcar hasta que su color aclare todo lo posible. A esa mezcla añadirás un huevo entero y mezclarás hasta integrar completamente. Por último, agregarás el harina y el polvo para hornear espolvoreándolos de manera que no se formen grumos. Uní todo hasta que se forme una masa suave y estirala sobre una superficie plana hasta que tenga una altura de dos milímetros. Luego, tapar con papel film y reservar en el freezer.