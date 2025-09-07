Truco de limpieza para sacar las manchas de aceite del piso

Los consejos caseros para mantener la casa impecable se multiplican y alcanzan millones de visualizaciones debido a la enorme popularidad que consiguieron gracias a las redes sociales. Esta vez, el tema que se volvió tendencia es cómo eliminar una mancha de aceite del piso o de otras superficies, sin gastar rollos de papel ni arruinar el trapo de cocina. El truco de limpieza viral que propone una especialista promete ser la solución definitiva para este problema cotidiano.
La situación es más común de lo que pensamos. Un descuido en la cocina, un envase que se vuelca o una sartén que deja escapar grasa. El primer impulso suele ser tomar varias hojas de papel de cocina, aunque la experiencia demuestra que rara vez funciona. Se gastan metros y metros, pero la superficie sigue resbaladiza y peligrosa. El trapo tampoco ofrece mejores resultados, ya que termina impregnado de grasa y debe enjuagarse una y otra vez, sin éxito.
Ante este panorama, la creadora de contenido y experta en limpieza Rosa Garalva, conocida en TikTok como @rosagaralva, difundió un método casero que rápidamente se convirtió en tendencia. “No las quieras limpiar con un trapo o un papel porque vas a tardar más, sobre todo si es mucho el aceite que se derramó”, advierte en uno de sus videos, donde presenta lo que ella misma denomina “el tip de la semana”.
El procedimiento, según explica, es efectivo. “Vamos a cubrirlo con algo que absorba la grasa. En este caso, yo estoy usando harina, pero tú también puedes usar maicena o, incluso, tierra o arena”. El paso a paso consiste en espolvorear el producto elegido sobre la mancha de aceite, distribuirlo con movimientos circulares y luego retirarlo, “formando como si fuera una masa”. Con esa técnica, no solo se evita que queden restos de grasa, sino también el riesgo de resbalones en superficies lisas.
¿Cómo limpiar manchas de aceite con un poco de harina?
La clave está en la reacción natural de la harina, que actúa como una esponja, absorbiendo el exceso de aceite y facilitando su retiro. Este método no solo funciona en pisos de cerámica o madera, también puede aplicarse en alfombras y tapizados. En esos casos, se aconseja frotar suavemente con un cepillo de cerdas finas para que el polvo penetre en las fibras y atrape la grasa antes de retirarla.
El video con el truco de limpieza superó rápidamente miles de reproducciones y comentarios de usuarios que aseguran haberlo probado con éxito. El entusiasmo se explica, en parte, porque las alternativas tradicionales suelen ser frustrantes y poco eficientes.
Además de la harina, la influencer recomiendan otros productos caseros para combatir las manchas:
Bicarbonato de sodio: tiene doble beneficio, ya que además de absorber también neutraliza olores, dejando un ambiente fresco. Se aconseja aplicarlo durante 15 minutos y luego cepillar la superficie antes de fregar.
Sal gruesa: resulta útil cuando el aceite está aún fresco. Basta con cubrir la mancha, esperar algunos minutos y barrer los restos.
Vinagre blanco con agua caliente: ideal como refuerzo final, esta mezcla desengrasante contribuye a eliminar cualquier resto invisible y ayuda a neutralizar olores persistentes.
Maicena: con un efecto similar al de la harina, absorbe rápidamente la grasa y permite retirarla en forma sólida.