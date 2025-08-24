¿Cómo preparar chocolate Dubái en casa y con qué ingredientes?

El postre que comenzó como un capricho durante el embarazo de su creadora terminó convirtiéndose en un fenómeno internacional. El chocolate Dubái, nacido de una receta casera y de la memoria gastronómica árabe, hoy no solo se exhibe en vitrinas gourmet, sino que también puede replicarse en la cocina de cualquier hogar. La fusión entre ingredientes tradicionales y técnicas modernas lo posiciona como un bocadillo único, y su proceso de preparación está al alcance de quienes quieran recrear esta delicia.