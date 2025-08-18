Se eligió el Mejor Alfajor del Mundo 2025 y ganó un artesano del sur del país

Mejor Alfajor del Mundo: los primeros puestos para el alfajor simple y el alfajor triple

En la categoría de Mejor Alfajor Simple, el bronce se lo quedó la marca Mendukos por un alfajor de chocolate negro con dulce de leche y pasas al rhum. La plata fue para la marca Chocolezza, una de las destacadas del evento, por un alfajor relleno con dulce de leche repostero con baño azucarado. El Mejor Alfajor Simple de 2025 fue el de Señor Alfajor, un postre de cobertura de chocolate con leche con kaif, galletas de cacao y vainilla, relleno con blend de dulce de leche.