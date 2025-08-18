Se eligió el Mejor Alfajor del Mundo 2025 y ganó un artesano del sur del país

La Feria Argentina del Alfajor pasó por Tucumán hace apenas unas semanas. La organización que gestionó uno de los eventos gastronómicos más importantes de los últimos tiempos llevó a cabo también el Mundial del Alfajor. Este fin de semana en Buenos Aires, jueces, jurados y especialistas dictaminaron cuál es el nuevo Mejor Alfajor del Mundo.
Este viernes, sábado y domingo, se llevó a cabo la cuarta edición del evento más dulce del año en Costa Salguero. No solo participaron argentinos y uruguayos, sino también gastronómicos de otros lugares del mundo. Tucumán tuvo a sus propios representantes, en las manos de los emprendimientos Indiana Nahas Pastry y Ely Grimaldi, dos de las pasteleras que más éxito tuvieron en la Feria del Alfajor.
Mejor Alfajor del Mundo: los primeros puestos para el alfajor simple y el alfajor triple
En la categoría de Mejor Alfajor Simple, el bronce se lo quedó la marca Mendukos por un alfajor de chocolate negro con dulce de leche y pasas al rhum. La plata fue para la marca Chocolezza, una de las destacadas del evento, por un alfajor relleno con dulce de leche repostero con baño azucarado. El Mejor Alfajor Simple de 2025 fue el de Señor Alfajor, un postre de cobertura de chocolate con leche con kaif, galletas de cacao y vainilla, relleno con blend de dulce de leche.
Pero en el mundial también se eligió el Mejor Alfajor de Tres Capas y en el tercer puesto quedó Odara Alfajores, una opción rellena con dos capas de dulce de leche cubierto con chocolate semiamargo. El segundo premio en la categoría fue para Punto & Coma por un alfajor de cacao intenso con tres galletas de cacao intenso, con relleno de dulce de leche y baño de chocolate semiamargo. El oro, el mejor en su rubro, fue para Barrigón Chingolo por un alfajor negro triple relleno de dulce de leche y frutilla.
También se distinguió al Mejor Alfajor de Autor, en cuya categoría triunfaron el de Mendukos que logró el bronce en la categoría simple, Alfajores del Mar –chocolate amargo relleno de crema de chocolate amargo al coñac con corazón de compota de cereza con marrasquino– y Ególatra –con tapas crocantes de cacao premium relleno con un suave ganache semi amargo y un bombón dubái en su interior con corazón de chocolate con leche relleno de kadaif y pistacho, bañado en chocolate cobertura con leche–.
El Campeón indiscutido de la competencia 2025 fue un alfajor de harina de nuez y dulce de leche con cobertura de chocolate blanco, marca Chacra Los Retamos. Pertenece a una familia de emprendedores de El Hoyo, Chubut, que ya tuvo participación y logró reconocimientos en ediciones anteriores.
Uno por uno, los ganadores del Mundial del Alfajor
Mejor Alfajor con Cobertura de Chocolate Negro: marca Thionis, un alfajor relleno de dulce de leche con cobertura de chocolate semiamargo
Mejor Cobertura de Chocolate Blanco: marca Mhor Mío, un alfajor de chocolate blanco relleno de dulce de leche
Mejor Alfajor Glaseado: marca Chocolezza, un alfajor relleno de dulce de leche repostero con baño azucarado
Mejor Relleno de Dulce de Leche: marca Chacra Los Retamos, un alfajor de harina de nuez y dulce de leche con cobertura de chocolate blanco
Mejor Relleno de Fruta: marca Noli Alfajores, un alfajor de tapas de cacao y naranja, relleno de dulce de leche con centro de gel de uvilla cubierta con merengue seco elaborado con cacao ecuatoriano
Mejor Alfajor Relleno de Dos Sabores: marca El Placer de los Diosas, un alfajor con galletas de chocolate, contención de dulce de leche y corazón de crema de pistachos con fideos de arroz tostados, cubierto con chocolate con leche al 40% de cacao y espolvoreado con pistacho molido y semillas de sésamo tostado
Mejor Galleta de Alfajor: marca Bacará, un alfajor de dulce de leche cubierto con merengue italiano
Mejor Alfajor Tradicional Estilo Marplatense: marca La Aldea, un alfajor de chocolate relleno de extra dulce de leche bañado en cobertura de chocolate blanco
Mejor Alfajor Exótico: marca Cruz Velazco, un alfajor de harina de nuez relleno de ganache de chocolate con licor al café y baño de chocolate semiamargo
Mejor Alfajor de Maicena: marca Gulero, un alfajor de maicena relleno de dulce de leche y coco tostado con masa con un toque único de limón y decorado con ralladura de coco
Mejor Alfajor Saludable: marca Chacra Los Retamos, un alfajor integral orgánico, relleno de dulce de leche y pasta de maní, con cobertura 80% cacao y pétalos de caléndula agroecológica