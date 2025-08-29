Secciones
El caso de los audios: Eduardo Kovalivker se presentó en Comodoro Py y entregó su celular

La investigación avanza con más de 10 allanamientos, secuestro de documentación y requisas en la empresa y el organismo estatal.

Hace 1 Hs

El empresario Eduardo Kovalivker, principal accionista de la droguería Suizo Argentina, se presentó este viernes en los tribunales federales de Comodoro Py junto a su abogado, en el marco de la causa que investiga presuntos pagos ilegales vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La investigación está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, y se inició tras la difusión de audios atribuidos al ex director de la agencia, Diego Spagnuolo, en los que se describía un circuito de supuestas coimas que mencionaba directamente a la empresa de la familia Kovalivker.

Kovalivker concurrió al fuero penal acompañado de su abogado, Martín Magram, quien también representa a sus hijos Jonathan y Emmanuel, actuales responsables de la firma. Durante su paso por la fiscalía, el empresario entregó su teléfono celular para que sea sometido a peritajes, tal como lo había ordenado el magistrado.

En el caso de Emmanuel, su teléfono había sido secuestrado la semana pasada en un allanamiento realizado en su domicilio de Nordelta, cuando intentaba salir en su vehículo. Dentro del auto, los efectivos hallaron U$S266.000  y siete millones de pesos en efectivo, distribuidos en sobres.

Por su parte, Jonathan logró abandonar el barrio privado antes de la llegada de la Policía de la Ciudad, aunque días después se presentó en tribunales para cumplir con la medida judicial. Ambos entregaron sus dispositivos sin facilitar las claves de acceso, lo que representa un desafío técnico para los peritos que trabajan en la investigación.

Temas Agencia Nacional de Discapacidad TucumánBuenos AiresJavier MileiKarina Milei
