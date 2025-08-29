Secciones
El impacto del escándalo por los audios y la crisis política en la Casa Rosada: “Detonaron en el corazón del relato oficial”

El politólogo tucumano, Patricio Adorno, dijo que el episodio dejó expuesta “una total pérdida de control de la agenda” por parte del Ejecutivo. Su análisis.

Hace 2 Hs

El politólogo tucumano, Patricio Adorno, sostuvo este viernes que el gobierno nacional atraviesa uno de los momentos más críticos de su gestión tras la difusión de los audios vinculados a supuestos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)

Según su análisis, realizado en LA GACETA, el episodio dejó expuesta “una total pérdida de control de la agenda” por parte del Ejecutivo y golpeó directamente en uno de los pilares de su construcción política: la idea de representar un cambio frente a la vieja política.

Adorno señaló en LG Play que la reacción oficial frente al escándalo fue tardía y descoordinada. “Pasaron más de 96 horas hasta que el Ejecutivo ofreciera una defensa coherente”, advirtió. Destacó, además, que este tipo de fallas de comunicación se producen en la antesala de las elecciones bonaerenses, en un contexto en el que el oficialismo necesita mostrar fortaleza para consolidar apoyos y enviar señales de estabilidad al mercado y a sus aliados políticos.

Para el analista, el efecto de la crisis excede la política y alcanza al terreno económico. “Cuando desde el exterior se observa que al presidente lo apedrean en el conurbano y, al mismo tiempo, se filtran audios que hablan de coimas, la confianza se erosiona y la inversión se frena”, explicó.

Adorno también consideró que la filtración de los audios daña sobre todo a los votantes indecisos, en especial a aquellos que provienen de sectores moderados y que fueron clave en el triunfo electoral de Javier Milei. “La Libertad Avanza necesita ampliar su base con ese electorado de centro; si no lo logra, puede volver a un escenario de tercios, como en 2023”, apuntó.

Diego Spagnuolo y Javier Milei. Diego Spagnuolo y Javier Milei. FOTO X.

En cuanto a la estrategia política, el politólogo remarcó que el oficialismo repitió errores de armado en distintas provincias, al priorizar la “pureza” en sus listas antes que consolidar alianzas. Esto, dijo, facilitó la aparición de competidores dentro del mismo electorado opositor.

De cara al tramo final de la campaña, consideró que el Gobierno enfrenta semanas decisivas. “Si Milei se comparaba con Moisés, ahora está en el momento de atravesar los 40 años en el desierto. El desafío es reordenar a su tropa y volver a mostrarse como un movimiento verticalista y compacto detrás de la figura presidencial”.

Temas Javier MileiLibertad AvanzaDiego Spagnuolo
