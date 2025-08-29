El impacto del escándalo por los audios y la crisis política en la Casa Rosada: “Detonaron en el corazón del relato oficial”

Adorno señaló en LG Play que la reacción oficial frente al escándalo fue tardía y descoordinada. “Pasaron más de 96 horas hasta que el Ejecutivo ofreciera una defensa coherente”, advirtió. Destacó, además, que este tipo de fallas de comunicación se producen en la antesala de las elecciones bonaerenses, en un contexto en el que el oficialismo necesita mostrar fortaleza para consolidar apoyos y enviar señales de estabilidad al mercado y a sus aliados políticos.