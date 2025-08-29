Manuel Adorni, sobre los audios de Karina Milei: “Si son verdaderos, es un escándalo”

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se pronunció este viernes tras la filtración de los audios de Karina Milei, en medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad, develadas a partir de escuchas de Diego Spagnuolo, ex titular del área.
“En cuanto a los supuestos audios de Karina Milei: si son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada”, afirmó el funcionario en su cuenta de X.
Y agregó: “La difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral”.
Los audios de la polémica
Los audios a los que hace referencia el vocero fueron publicados esta tarde en el canal de streaming Carnaval. En el primero de los registros difundidos por el periodista Mauro Federico -quien también reveló los audios de Diego Spagnuolo denunciando un entramado de corrupción- se escucha a Karina Milei decir: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”.
Si bien la hermana del presidente Javier Milei no hace referencia directa a los hechos denunciados en la ANDIS ni a la causa judicial, desde Carnaval adelantaron que existen nuevas grabaciones que serán publicadas en los próximos días, consignó Infobae.
En la segunda grabación, la funcionaria aparece hablando sin percatarse de que estaba siendo grabada: “Entonces, acá ni siquiera... porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”, se la escucha decir.
La semana pasada, en el programa Data Clave de Carnaval, se habían difundido audios en los que Spagnuolo denunciaba que se estaban “desfalcando la agencia” mediante pedidos de coimas para la compra de medicamentos, mencionando a la droguería Suizo Argentina y a los hermanos Eduardo “Lule” Menem -asesor de la Secretaría General de la Presidencia- y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados de la Nación.
“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, relató Spagnuolo.
Spagnuolo, amigo y exabogado de Javier Milei, fue una de las personas que más veces visitó al presidente en la quinta de Olivos. En los audios, también reveló que se reunió con Milei para informarle sobre los pedidos de coimas: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.