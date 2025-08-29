Manuel Adorni, sobre los audios de Karina Milei: “Si son verdaderos, es un escándalo”

Spagnuolo, amigo y exabogado de Javier Milei, fue una de las personas que más veces visitó al presidente en la quinta de Olivos. En los audios, también reveló que se reunió con Milei para informarle sobre los pedidos de coimas: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.