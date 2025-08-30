Guillermo Francos calificó de "sin precedentes" la filtración de audios de Karina Milei

El jefe de Gabinete denunció lo que considera "una enorme operación política" orquestada por sectores opositores. Describió una secuencia de eventos que, en su opinión, evidencian una estrategia premeditada: la difusión de los audios atribuidos a Spagnuolo en un canal de streaming, su réplica por el diputado Leandro Santoro en el Congreso durante el debate de una ley sobre discapacidad, y la presentación casi simultánea de una demanda judicial por parte de Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner.