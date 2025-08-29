Apoyo total en la Legislatura para los beneficios fiscales, con discursos electorales

La creación formal de un Régimen de Promoción a la Inversión, para otorgar beneficios fiscales a empresas productivas o turísticas que operen o se radiquen en Tucumán con creación de puestos de trabajo, logró respaldo unánime en la Legislatura. Parlamentarios de las diferentes bancadas destacaron el objetivo que persigue la iniciativa que llegó del Poder Ejecutivo (PE) y se mejoró con aportes y proyectos de los legisladores. Pero, como era de esperarse, algunos discursos con tintes electorales se colaron en las exposición, en especial para tomar distancia de las políticas que viene aplicando el Gobierno nacional.
La sesión fue presidida por el vicegobernador, Miguel Acevedo, y comenzó con la aprobación de los pliegos de los siete jueces que envió el gobernador Osvaldo Jaldo. Posteriormente, el presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Gallia (bloque Justicialista), explicó los alcances de la norma: una exención del 25% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para inversiones a partir de U$S2 millones. A medida que los aportes crecen, también lo hace el beneficio: 30% entre U$S5 y menos de U$S10 millones; un 50% para desembolsos entre U$S10 millones y menos de U$S20 millones; de 75% para aportes de U$S20 millones a menos de U$S30 millones; y de 100% para inversiones iguales o superiores a U$S30 millones. Además, se debe rendir cuentas a la Cámara semestralmente.
“No se regala nada”
“No es un gasto, sino una inversión estratégica para el futuro de la provincia. Es una herramienta poderosa para dinamizar la economía y generar empleo: a mayor inversión, mayor beneficio. No se regala nada: es obligación generar puestos de trabajo”, resaltó el ex intendente de Lules.
Claudio Viña (Compromiso Tucumán) celebró la iniciativa y reconoció que las leyes “con nombre y apellido” (las que se sancionaban para otorgar beneficios específicos a una firma) generaban sospechas, muchas veces sin sentido. “Era hora que venga un proyecto que haga el bien sin mirar a quién”, insistió. Silvia Elías de Pérez (Valores para Tucumán), en tanto, puso énfasis en que el sector productivo vive una de las peores crisis. Indicó que en los dos últimos años cerraron 16.500 Pymes en el país, de las cuales 250 eran de la provincia y dejaron gente en la calle. “Necesitan un grito desesperado de ayuda estatal, una mirada empática de la Legislatura”, dijo y pidió una revisión de la presión fiscal en la provincia.
Con algunas observaciones, José Seleme (Avanza Tucumán), José Macome (Compromiso con la Lealtad), Agustín Romano Norri (Evolución Radical) y Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán) respaldaron la iniciativa. “Una ley marco para las inversiones es una excelente noticia para la provincia”, resumió Macome. Manuel Courel, en tanto, consideró mezquina la propuesta puesto que no se redujo demasiado el umbral de exención. Mientras que Walter Berarducci pidió poner un tope explícito a la devolución de beneficios fiscales, algo que no tuvo respaldo.
“Es un paso adelante, terminamos con la discrecionalidad”, mencionó José Cano (Radicalismo Federal). Al igual que Viña, pidió que se precise cuántos puestos de trabajo se van a generar (no se especifica en el dictamen). Y en su alocución comenzó a hilvanar reproches hacia la gestión del presidente Javier Milei, como el hecho de no enviar el presupuesto al Congreso hace dos años.
Sin motosierra
El presidente del bloque oficialista, Roque Tobías Álvarez, resaltó que la norma que se estaba por sancionar obedece “a un proyecto totalmente distinto del que el pueblo argentino ha elegido hace dos años”, se diferenció, y puso el acento en que el programa provincial siempre fue humanizado. “Siempre hemos estado al lado de los sectores productivos en crisis”, expuso, y destacó determinaciones del PE como los beneficios en transporte para estudiantes o jubilados. “No estamos pensando en pasar la motosierra y dejar gente sin trabajo”, subrayó.
Gerónimo Vargas Aignasse, puso énfasis en diferencias entre la Provincia y la Nación. “Esta ley nace en una Argentina con una recesión pavorosa y escalofriante. Con bancos que ofrecen tasas por arriba al 55%, una invitación a la bicicleta financiera. Con un canje de deuda por encima del 70%. Buscan sostener la paridad cambiaria a cualquier precio, buscan sostener la macro sólo por cuestiones electorales”, disparó. Sobre la ley, dijo que dará un salto de calidad a la provincia.
Ecos de lo que dejó la sesión
Se cubren vacantes en la Justicia
En la sesión de ayer se aprobaron los siete pliegos remitidos por el Ejecutivo para cubrir vacantes en el Poder Judicial. Los postulantes fueron seleccionados a partir de los informes remitidos por las instituciones pertinentes y del proceso de ternas elevado por el Consejo Asesor de la Magistratura. Recibieron acuerdo legislativo Gabriela Marta Soledad Argañaraz como jueza de Primera Instancia en lo Civil, Familia y Sucesiones de la V Nominación; Silvia Karina Lescano De Francesco como vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil, Familia y Sucesiones; Ramón Agustín Vidal como juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Común de la VI Nominación; y la Dra. Acosta (VII Nominación) como jueza de Primera Instancia en lo Civil, Familia y Sucesiones, en el Centro Judicial Capital. En el Centro Judicial Concepción fueron designadas Valeria Susana Castillo y Luciana Eleas como vocales de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común, mientras que en el Centro Judicial Monteros fue nombrada Mabel Elizabeth Moreira como jueza de Primera Instancia en lo Civil, Familia y Sucesiones.
Chicana por la droguería Suizo Argentina
Aunque los presidentes de bloque acordaron en Labor Parlamentaria posponer las manifestaciones generales y los homenajes, el caso por las presuntas coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) se coló levemente en la sesión. Sucede que el legislador Roque Tobías realizó una breve interrupción al inicio para referirse al proyecto de ley que presentaron los republicanos Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra, para pedir la derogación de la Ley 9.258 mediante se exime de impuestos sobre los Ingresos Brutos a la firma Suizo Argentina, involucrada en el escándalo. “Estimo que debe haber un error, porque esa ley tenía plazo de vigencia y eximía por cinco años. Ha caducado el 17 de junio de este año. Sí tal vez existe para la campaña política, pero no hay que derogar: se derogó sola”, chicaneó el taficeño e invitó a sus pares a retirar dicha iniciativa.
Apoyo del sector industrial
El presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro, calificó como una “muy buena noticia” para el sector la sanción de la ley que contempla exenciones en Ingresos Brutos para proyectos productivos y turísticos. “Hoy, en un momento en que se están tratando de cortar muchos incentivos, la Provincia nos está dando la oportunidad de que los que vengan a invertir puedan tener estos beneficios. Celebramos que haya sido aprobada unánimemente, porque será beneficiosa para todas las inversiones”, dijo.