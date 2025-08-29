Apoyo total en la Legislatura para los beneficios fiscales, con discursos electorales

Ecos de lo que dejó la sesión

Se cubren vacantes en la Justicia

En la sesión de ayer se aprobaron los siete pliegos remitidos por el Ejecutivo para cubrir vacantes en el Poder Judicial. Los postulantes fueron seleccionados a partir de los informes remitidos por las instituciones pertinentes y del proceso de ternas elevado por el Consejo Asesor de la Magistratura. Recibieron acuerdo legislativo Gabriela Marta Soledad Argañaraz como jueza de Primera Instancia en lo Civil, Familia y Sucesiones de la V Nominación; Silvia Karina Lescano De Francesco como vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil, Familia y Sucesiones; Ramón Agustín Vidal como juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Común de la VI Nominación; y la Dra. Acosta (VII Nominación) como jueza de Primera Instancia en lo Civil, Familia y Sucesiones, en el Centro Judicial Capital. En el Centro Judicial Concepción fueron designadas Valeria Susana Castillo y Luciana Eleas como vocales de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común, mientras que en el Centro Judicial Monteros fue nombrada Mabel Elizabeth Moreira como jueza de Primera Instancia en lo Civil, Familia y Sucesiones.