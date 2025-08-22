Secciones
Avanzan en la Legislatura con la ley para fomentar inversiones en Tucumán

Dictamen favorable en la comisión de Hacienda.

Legislatura de Tucumán Legislatura de Tucumán ARCHIVO
Hace 2 Hs

La Legislatura avanzó con la decisión de unificar los proyectos para la sanción de una Ley de Fomento a las Inversiones, con el objetivo de generar un régimen general para propiciar la llegada de capitales y generar empleo en Tucumán.

La Hacienda y Presupuesto, presidida por el oficialista Carlos Gallia, se reunió para dar dictamen favorable a la iniciativa para atraer inversiones productivas y turísticas a la provincia.

El texto propone importantes beneficios fiscales para las empresas que inviertan al menos dos millones de dólares y que sumen nuevos puestos de trabajo. De esta forma, se buscará evitar que las medidas de alivio lleguen “con nombre y apellido” al recinto de sesiones, algo que las bancadas de la oposición habían cuestionado durante las últimas décadas.

Entre los beneficios previstos, se destacan reducciones de hasta el 100% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos -según el monto invertido-, y deducciones en el Impuesto a la Salud Pública por los sueldos de los empleados contratados.

Consenso

En diálogo con la prensa, Gallia explicó que la propuesta “busca favorecer la creación de empleo”, y reveló que, en consenso con el Ministerio de Economía de la Provincia, se redujo el piso de inversión de cinco a dos millones de dólares, con el fin de que más empresas puedan acceder a este régimen.

“Sabemos de las dificultades económicas que atraviesan muchos sectores, por eso se decidió flexibilizar los requisitos”, señaló el legislador. Los beneficios tendrán una vigencia de 10 años y estarán sujetos a que las compañías cumplan con ciertos requisitos: mantener la plantilla actual de trabajadores, contratar mano de obra local, presentar un proyecto aprobado por el Gobierno y estar al día con sus obligaciones fiscales. En caso de incumplimiento, se perderán los beneficios y el Estado podrá exigir su devolución. En la reunión, también estuvieron presentes los legisladores Francisco Serra, Claudio Viña, Carlos Najar, Sandra Figueroa, Hugo Ledesma y Sara Lazarte.

Temas TucumánHonorable Legislatura de TucumánClaudio ViñaFrancisco SerraCarlos NajarSandra FigueroaCarlos GalliaHugo Ledesma
