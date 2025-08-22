Avanzan en la Legislatura con la ley para fomentar inversiones en Tucumán

“Sabemos de las dificultades económicas que atraviesan muchos sectores, por eso se decidió flexibilizar los requisitos”, señaló el legislador. Los beneficios tendrán una vigencia de 10 años y estarán sujetos a que las compañías cumplan con ciertos requisitos: mantener la plantilla actual de trabajadores, contratar mano de obra local, presentar un proyecto aprobado por el Gobierno y estar al día con sus obligaciones fiscales. En caso de incumplimiento, se perderán los beneficios y el Estado podrá exigir su devolución. En la reunión, también estuvieron presentes los legisladores Francisco Serra, Claudio Viña, Carlos Najar, Sandra Figueroa, Hugo Ledesma y Sara Lazarte.