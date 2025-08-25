Secciones
Política

La Legislatura busca aprobar beneficios fiscales para empresas que generen empleo en Tucumán

La Cámara le dio su propia impronta a la iniciativa que envió el PE para la creación de un Régimen de Promoción a la Inversión y aceptó aportes de la oposición. Se tratará el jueves.

La Legislatura busca aprobar beneficios fiscales para empresas que generen empleo en Tucumán
Martín Soto
Por Martín Soto Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Honorable Legislatura de TucumánJosé MacomeAgustín Romano NorriWalter BerarducciManuel CourelCarlos GalliaJosé Seleme
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Emergencia en Discapacidad: así votaron los diputados tucumanos el rechazo al veto presidencial

Emergencia en Discapacidad: así votaron los diputados tucumanos el rechazo al veto presidencial

Lo más popular
Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”
1

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse
2

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo
3

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán
4

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”
5

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

Javier Milei: Al Gobierno no le falta política, los de enfrente quieren romper todo
6

Javier Milei: "Al Gobierno no le falta política, los de enfrente quieren romper todo"

Más Noticias
Javier Milei: Al Gobierno no le falta política, los de enfrente quieren romper todo

Javier Milei: "Al Gobierno no le falta política, los de enfrente quieren romper todo"

“No se sabe si lo de Jaldo a Milei es una amenaza o si lo espera con alfombra roja”, dijeron Sánchez y Canelada

“No se sabe si lo de Jaldo a Milei es una amenaza o si lo espera con alfombra roja”, dijeron Sánchez y Canelada

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

El escándalo de los audios: Eduardo Lule Menem negó acusaciones de corrupción y denunció una operación política

El escándalo de los audios: Eduardo "Lule" Menem negó acusaciones de corrupción y denunció una operación política

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Juicio contra “la banda de los copitos”: excarcelado y arrepentido

Juicio contra “la banda de los copitos”: excarcelado y arrepentido

Comentarios