Secciones
Suscribite
Ingresar
Política
La Legislatura busca aprobar beneficios fiscales para empresas que generen empleo en Tucumán
La Cámara le dio su propia impronta a la iniciativa que envió el PE para la creación de un Régimen de Promoción a la Inversión y aceptó aportes de la oposición. Se tratará el jueves.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Por
Martín Soto
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas
Honorable Legislatura de Tucumán
José Macome
Agustín Romano Norri
Walter Berarducci
Manuel Courel
Carlos Gallia
José Seleme
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Emergencia en Discapacidad: así votaron los diputados tucumanos el rechazo al veto presidencial
Lo más popular
Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”
Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse
Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo
Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán
Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”
Javier Milei: "Al Gobierno no le falta política, los de enfrente quieren romper todo"
Más Noticias
Javier Milei: "Al Gobierno no le falta política, los de enfrente quieren romper todo"
“No se sabe si lo de Jaldo a Milei es una amenaza o si lo espera con alfombra roja”, dijeron Sánchez y Canelada
Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”
El escándalo de los audios: Eduardo "Lule" Menem negó acusaciones de corrupción y denunció una operación política
Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”
Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse
Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo
Juicio contra “la banda de los copitos”: excarcelado y arrepentido
Comentarios
Navegá sin límites por $33 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más